Venganza digital: acusan a mujer de vaciar tarjeta de su ex pareja en millonarias compras online

La justicia agentina ha puesto la mira en una mujer acusada de un acto de aparente despecho digital: se le imputa haber realizado 34 transacciones no autorizadas con la tarjeta de crédito de su ex pareja en una maratónica jornada de compras que duró menos de ocho horas. El golpe financiero se aproxima a los cinco millones de pesos, (unos 3.5 millones de pesos chilenos) y el caso ha salido a la luz como un ejemplo de la apropiación indebida de datos personales en el e-commerce.

El insólito episodio, revelado durante una audiencia de formalización el miércoles pasado, tuvo sus orígenes en febrero de 2024, dos meses después de que la pareja pusiera fin a una relación de casi dos años. El hombre, víctima del fraude, solo se percató de lo sucedido a finales de abril, al revisar su resumen bancario y notar una serie de consumos online que no reconocía.

La investigación, impulsada por la Fiscalía de Delitos Económicos, confirmó que la ex pareja fue la autora de los movimientos. La mujer ejecutó el fraude el 29 de abril entre las 11:00 y las 18:30 horas, utilizando la plataforma Mercado Libre. La clave de la pesquisa fue la dirección de envío: la víctima descubrió que todos los pedidos se dirigían a la residencia de su ex novia.

La lista de artículos comprados refleja un amplio rango de objetos: desde prendas de vestir como buzos, camperas y zapatillas, hasta artículos para el hogar como sábanas y anteojos. El intento total de fraude sumó más de 4,9 millones de pesos. Sin embargo, la plataforma detectó irregularidades en la validación y solo 25 pedidos se concretaron exitosamente, por un valor de 2,6 millones de pesos.

A pesar de que el intento de la imputada por obtener el total de la mercancía fue parcial, el perjuicio a la víctima se mantiene. Según el expediente, el hombre solo ha podido recuperar el monto correspondiente a dos de las compras exitosas; el resto del dinero sustraído sigue en litigio.

La mujer fue formalizada por la apropiación indebida de datos y uso fraudulento de la tarjeta. El caso resalta la necesidad de cautela en la protección de información sensible en entornos digitales, demostrando cómo una ruptura personal puede escalar a un delito de alto impacto económico.