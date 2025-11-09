;

Ramón Díaz protagoniza polémica en Brasil tras utilizar frase machista para criticar a una jueza

El entrenador argentino aseguró que el “fútbol es para hombres”, definición por la cual debió ofrecer disculpas públicas.

Carlos Madariaga

Ramón Díaz protagoniza polémica en Brasil tras utilizar frase machista para criticar a una jueza

Ramón Díaz protagoniza polémica en Brasil tras utilizar frase machista para criticar a una jueza / Lucas Figueiredo

Un verdadero escándalo ha protagonizado durante las últimas horas en Brasil el DT Ramón Díaz.

Todo producto de una reflexión que tuvo en conferencia de prensa tras el empate de su equipo, el Inter de Porto Alegre, luego que el Bahía le igualó en los descuentos del compromiso.

“No podemos hablar mucho de los árbitros porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer interpretó un penal de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece y creo que es bastante complicado para ella”, partió diciendo el exentrenador de River Plate, que luego empeoró aún más las cosas.

“No puede ser que, en un club tan importante, pase esto, lo que pasó hoy. Porque fue increíble. El fútbol es para hombres, no para chicas, es para hombres”, aseguró Ramón Díaz.

Aquella definición le valió el repudio de gran parte de la sociedad brasileña, incluyendo integrantes del plantel femenino del Inter de Porto Alegre, lo que llevó a una reacción del club en contra de su técnico.

"El Sport Club Internacional reafirma su compromiso de respetar y valorar a la mujer en todos los ámbitos del deporte y la sociedad. El lugar de la mujer está donde ella quiera estar“, aseguraron en un comunicado.

En paralelo, Ramón Díaz se excusó públicamente a través de sus redes sociales. “Utilicé una comparación infeliz para referirme a un aspecto específico del juego. Reconozco que me equivoqué en cómo expresé mi pensamiento y pido disculpas por eso”, escribió en su Instagram.

