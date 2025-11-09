Camila Vallejo descarta intervencionismo electoral: “Confunden prescindencia con censura”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó los cuestionamientos por un supuesto intervencionismo electoral del Ejecutivo en el contexto de la campaña presidencial.

En concreto, la secretaria de Estado calificó las acusaciones como “exageradas” y sostuvo en conversación con The Clinic que “algunos pretenden confundir prescindencia con censura, y nosotros no estamos disponibles para eso”.

“Hoy día el Presidente dice que la seguridad es una política de Estado y lo leen como intervencionismo electoral. Una portada de un diario decía que el Gobierno tiene como estrategia electoral hacer operativos policiales, y uno se pregunta qué pretenden. ¿Que no hagamos operativos porque estamos en contexto electoral?”, señaló.

Vallejo recordó además episodios de la administración anterior, apuntando que “eran ellos los que tenían a sus ministros hablando de por qué había que apoyar al candidato de su lado, que representaba fielmente los ideales liberales”.

Consultada si se refería al entonces candidato y actual alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, respondió: “Sí, y por parte de varios ministros”.

“No se puede pretender que la prescindencia sea una impostura del gobierno. Somos respetuosos de la prescindencia, pero eso no significa autocensura o inacción. Hay mucha pasada de rosca en la acusación de falta a la prescindencia”, concluyó.