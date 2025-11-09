;

Antes fue multada: joven con parálisis cerebral es designada nuevamente como vocal de mesa pese a su dependencia severa

Aunque tiene su credencial de discapacidad, ha sido convocada en dos ocasiones por Servel.

Alejandro Basulto

Una familia de Tomé, en la Región del Biobío, atraviesa un difícil momento luego de que una joven de 30 años con parálisis cerebral, microcefalia y epilepsia fuera designada nuevamente como vocal de mesa para las elecciones del próximo domingo.

Acorde a lo informado por BioBioChile, la mujer volvió a ser convocada para ejercer funciones en la mesa 42 de la Escuela Bellavista de Tomé, pese a que se encuentra registrada como persona con discapacidad y a todos los esfuerzos que ha realizado su madre.

Su madre, Cecilia Villouta expuso: “Tengo una hija con varias complejidades, una de esas, tiene parálisis cerebral, Angelman, epilepsia... Muy complicada porque está postrada, con dependencia severa, pero por segunda vez salió vocal de mesa”.

“Está apta para votar, sufragar. Dos veces ya que ha salido vocal de mesa, de hecho la primera vez fui a dejar los antecedentes de ella”, añadió.

Luego, la mamá de la joven lamentó: “No entiendo cómo pasan estas cosas cuando cada persona tiene su credencial de discapacidad, están inscritas en el Registro Civil. Y yo había ido a dejar los antecedentes, los certificados médicos y todo eso, y nuevamente sale vocal de mesa”.

Frente a este nuevo llamado, el exsenador Alejandro Navarro presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción, con el fin de impedir que la familia vuelva a ser sancionada con la multa de 3 UTM, como ocurrió en el pasado.

