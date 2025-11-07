;

“No lo podía creer”: conocida conductora mexicana se entera en vivo de la muerte de su padre

Sus compañeros, Ana María Alvarado y Mauricio Mancera, confirmaron en la triste noticia.

Javiera Rivera

Sale el Sol TV

Un triste momento se vivió durante la transmisión del programa Sale el Sol, de Imagen Televisión, cuando su conductora Joanna Vega-Biestro recibió una llamada.

La comunicadora se encontraba en plena emisión cuando se le informó el lamentable fallecimiento de su padre, Alejandro Vega Torra.

Al conocer la noticia, Vega-Biestro abandonó de inmediato el estudio, dejando a sus colegas visiblemente afectados por la situación. “No lo podía creer”, señalaron.

Minutos después, los comunicadores Ana María Alvarado y Mauricio Mancera confirmaron lo ocurrido en directo.

“Estábamos en el programa y, desafortunadamente, llamaron para decir que había fallecido el papá de Joanna... lo sentimos muchísimo”, expresó Alvarado, entre lágrimas.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde cientos de espectadores enviaron mensajes de apoyo y condolencias a la conductora por la dolorosa pérdida.

