;

Avance contra la calvicie: científicos descubren el que podría ser “el secreto para el rápido crecimiento del cabello”

Publicado en Cell Metabolism, el trabajo impulsa estudios en humanos para medir eficacia, seguridad y cuándo accionar el “interruptor” capilar.

Mario Vergara

Avance contra la calvicie: científicos descubren el que podría ser “el secreto para el rápido crecimiento del cabello”

Avance contra la calvicie: científicos descubren el que podría ser “el secreto para el rápido crecimiento del cabello” / RapidEye

Un equipo de la Universidad Nacional de Taiwán demostró que es posible reactivar el crecimiento del cabello en ratones en apenas 20 días al estimular, de forma controlada, las células grasas (adipocitos) que rodean los folículos pilosos. El trabajo, publicado en Cell Metabolism, describe una cadena de eventos biológicos que comienza con una irritación leve de la piel y termina “encendiendo” a las células madre del folículo.

Cómo funciona el mecanismo:

Los investigadores rasuraron a los ratones y provocaron microlesiones cutáneas (con irritantes químicos o calor). Esa irritación desencadenó una inflamación local que atrajo macrófagos —células del sistema inmune—. Luego, esos macrófagos enviaron señales a los adipocitos, que liberaron ácidos grasos. Esos lípidos fueron absorbidos por las células madre foliculares, que recibieron así la señal para salir de la fase de reposo y reiniciar el crecimiento del pelo.

Revisa también:

ADN

Un atajo tópicoTras mapear la ruta biológica, el equipo aplicó un suero de los mismos ácidos grasos directamente sobre la piel, sin necesidad de lesionar. El resultado fue similar: el pelo volvió a crecer en alrededor de 20 días.

Qué significa (y qué no)

  • El método solo funcionó en folículos que estaban en fase de reposo, listos para reactivarse.
  • La calvicie humana es un proceso más complejo y heterogéneo (varía folículo a folículo y altera la duración de las fases), por lo que no basta con afeitar para replicar el efecto.
  • Aun así, la reactivación de células madre capilares mediante lípidos con buen perfil de seguridad abre una vía “segura, práctica y relativamente rápida”, según los autores.

Próximo paso: humanos

El equipo trabaja en ensayos clínicos para evaluar eficacia y seguridad en personas y estudiar con mayor precisión cómo los macrófagos determinan la liberación de ácidos grasos y cuándo este “interruptor” puede accionarse de forma fiable.

Aprovechar una respuesta natural de la piel —inflamación controlada que activa a las células grasas vecinas— podría convertirse en una nueva estrategia contra la caída del cabello. Falta demostrarlo en humanos, pero los resultados en ratones son prometedores y están respaldados por un mecanismo claro y replicable.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad