Avance contra la calvicie: científicos descubren el que podría ser “el secreto para el rápido crecimiento del cabello” / RapidEye

Un equipo de la Universidad Nacional de Taiwán demostró que es posible reactivar el crecimiento del cabello en ratones en apenas 20 días al estimular, de forma controlada, las células grasas (adipocitos) que rodean los folículos pilosos. El trabajo, publicado en Cell Metabolism, describe una cadena de eventos biológicos que comienza con una irritación leve de la piel y termina “encendiendo” a las células madre del folículo.

Cómo funciona el mecanismo:

Los investigadores rasuraron a los ratones y provocaron microlesiones cutáneas (con irritantes químicos o calor). Esa irritación desencadenó una inflamación local que atrajo macrófagos —células del sistema inmune—. Luego, esos macrófagos enviaron señales a los adipocitos, que liberaron ácidos grasos. Esos lípidos fueron absorbidos por las células madre foliculares, que recibieron así la señal para salir de la fase de reposo y reiniciar el crecimiento del pelo.

Un atajo tópicoTras mapear la ruta biológica, el equipo aplicó un suero de los mismos ácidos grasos directamente sobre la piel, sin necesidad de lesionar. El resultado fue similar: el pelo volvió a crecer en alrededor de 20 días.

Qué significa (y qué no)

El método solo funcionó en folículos que estaban en fase de reposo , listos para reactivarse.

en folículos que estaban , listos para reactivarse. La calvicie humana es un proceso más complejo y heterogéneo (varía folículo a folículo y altera la duración de las fases), por lo que no basta con afeitar para replicar el efecto.

es un proceso más complejo y heterogéneo (varía folículo a folículo y altera la duración de las fases), por lo que para replicar el efecto. Aun así, la reactivación de células madre capilares mediante lípidos con buen perfil de seguridad abre una vía “segura, práctica y relativamente rápida”, según los autores.

Próximo paso: humanos

El equipo trabaja en ensayos clínicos para evaluar eficacia y seguridad en personas y estudiar con mayor precisión cómo los macrófagos determinan la liberación de ácidos grasos y cuándo este “interruptor” puede accionarse de forma fiable.

Aprovechar una respuesta natural de la piel —inflamación controlada que activa a las células grasas vecinas— podría convertirse en una nueva estrategia contra la caída del cabello. Falta demostrarlo en humanos, pero los resultados en ratones son prometedores y están respaldados por un mecanismo claro y replicable.