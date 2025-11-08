;

Orgullo albo: Tatiele Silveira es nominada a la mejor entrenadora del mundo en fútbol femenino

La directora técnica de Colo Colo comparte listado con sus colegas del FC Barcelona, Chelsea, Arsenal y otros importantes clubes.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / LUIS ROBAYO

Colo Colo Femenino se ha consagrado, sin discusión, como el mejor equipo de su categoría en todo Chile y uno de los cuatro mejores de toda Sudamérica, tomando en cuenta su actuación en la última Copa Libertadores, donde alcanzaron las semifinales.

Gran responsable de que las albas hayan alcanzado este estatus es Tatiele Silveira, entrenadora brasileña que, en poco tiempo dentro de la institución, ya escribió su nombre en la historia del club.

Revisa también:

ADN

Este sábado, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) entregó el listado de los nominados a mejor entrenador del fútbol femenino en el mundo, donde la adiestradora del “Cacique” figura entre las seleccionadas.

Silveira comparte categoría con grandes nombres, como Pere Romeu (FC Barcelona), Renée Slegers (Arsenal) o Sonia Bompastor (Chelsea).

Entre los logros destacados de la entrenadora de Colo Colo figuran un invicto de más de un año, en el que además ganó todos los partidos. En ese lapso, su equipo se coronó campeón de Chile y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

El listado completo de las nominadas a Mejor Directora Técnica del Año por la IFFHS

  • Sonia Bompastor – Chelsea
  • Pere Romeu – FC Barcelona
  • Renée Slegers – Arsenal
  • Vlatko Andonovski – Kansas City
  • Jonatan Giráldez – Washington/Lyon
  • Óscar Torres – Pachuca
  • Jonás Urías – Cruzeiro
  • Jhon Alber Ortiz – Deportivo Cali
  • Tatiele Silveira – Colo Colo
  • Jerry Tshabalala – Mamelodi Sundowns
  • Liv Lin – Wuhan Jianghan
  • Pedro Martínez – Tigres

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad