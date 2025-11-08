Orgullo albo: Tatiele Silveira es nominada a la mejor entrenadora del mundo en fútbol femenino

Colo Colo Femenino se ha consagrado, sin discusión, como el mejor equipo de su categoría en todo Chile y uno de los cuatro mejores de toda Sudamérica, tomando en cuenta su actuación en la última Copa Libertadores, donde alcanzaron las semifinales.

Gran responsable de que las albas hayan alcanzado este estatus es Tatiele Silveira, entrenadora brasileña que, en poco tiempo dentro de la institución, ya escribió su nombre en la historia del club.

Este sábado, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) entregó el listado de los nominados a mejor entrenador del fútbol femenino en el mundo, donde la adiestradora del “Cacique” figura entre las seleccionadas.

Silveira comparte categoría con grandes nombres, como Pere Romeu (FC Barcelona), Renée Slegers (Arsenal) o Sonia Bompastor (Chelsea).

Entre los logros destacados de la entrenadora de Colo Colo figuran un invicto de más de un año, en el que además ganó todos los partidos. En ese lapso, su equipo se coronó campeón de Chile y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

El listado completo de las nominadas a Mejor Directora Técnica del Año por la IFFHS