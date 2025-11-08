;

VIDEO. Las impactantes imágenes de la balacera al interior de una tienda en el Mall Arauco Maipú

Cuatro sujetos a rostro cubierto y con armas de fuego intimidaron a clientes para sustraer perfumes y lentes, sin dejar personas lesionadas.

Mario Vergara

Las impactantes imágenes de la balacera al interior de una tienda en el Mall Arauco Maipú

Las impactantes imágenes de la balacera al interior de una tienda en el Mall Arauco Maipú / Mario Vergara

Un violento asalto a mano armada tuvo lugar la tarde de este sábado al interior del Mall Arauco Maipú, en la Región Metropolitana. El blanco del atraco fue una sucursal de la tienda Ripley, donde se escucharon disparos que generaron gran alarma entre clientes y trabajadores del centro comercial.

Carabineros informó que el hecho se registró a las 15:40 horas. Un grupo de cuatro sujetos, con rostros cubiertos y premunidos con armas de fuego, ingresó a la tienda y procedió a sustraer una cantidad indeterminada de especies. El robo se concentró específicamente en el sector de perfumería y óptica, para lo cual los delincuentes fracturaron las vitrinas de la tienda.

El Teniente Coronel de Carabineros, Gustavo Tapia, detalló a 24 Horas que los sujetos no solo estaban armados y con los rostros cubiertos, sino que procedieron a intimidar a las personas que se encontraban en el interior de la tienda. Testigos grabaron videos donde se escucharon varios disparos mientras los delincuentes registraban la sucursal.

En su huida, los asaltantes efectuaron disparos al aire. Posteriormente, se dieron a la fuga a bordo de un automóvil Station Wagon, color blanco, marca MG. Pese a la violencia del asalto y la balacera, la información preliminar y el comunicado posterior de la tienda confirman que no se registraron personas heridas.

Tras el incidente, la tienda Ripley cerró sus puertas temporalmente para resguardar la seguridad de sus clientes y trabajadores. La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Occidente de la Policía de Investigaciones (PDI) se constituyó en el lugar para recabar los primeros antecedentes y realizar las diligencias del caso.

