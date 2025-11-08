;

Mató a su abuela lanzándole agua hirviendo: joven de 21 años es detenido en Chillán

El imputado arrojó un hervidor con agua caliente a la adulta mayor de 74 años, quien falleció en Concepción casi un mes después de la brutal agresión.

Un brutal episodio de violencia intrafamiliar conmociona a la ciudad de Chillán, Región de Ñuble, luego de que un joven de 21 años fuera detenido y acusado de provocar la muerte de su abuela. El sujeto fue arrestado por instrucción de la Fiscalía y será presentado ante la justicia por el delito de parricidio.

La agresión ocurrió el pasado jueves 2 de octubre, cuando el imputado atacó a la adulta mayor de 74 años provocándole graves quemaduras que resultaron fatales. El jefe de la Brigada de Homicidios de Chillán, subprefecto Raúl Sánchez Escudero, detalló la dinámica del hecho, explicando que “el imputado arrojó por la ventana del baño un hervidor con agua caliente, lugar donde se encontraba su abuela”.

Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada desde Chillán al Hospital Regional de Concepción. Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció el pasado 31 de octubre, casi cuatro semanas después de la agresión.

A raíz del deceso, la Fiscalía generó una orden de investigar, la cual fue diligenciada por detectives de la Brigada de Homicidios Chillán. El subprefecto Sánchez Escudero indicó que, junto al Laboratorio de Criminalística Regional, lograron obtener pruebas importantes que acreditan la participación del imputado y establecen la dinámica de los hechos.

Con los antecedentes recopilados, se gestionó la respectiva orden de detención, la cual se materializó durante la mañana del viernes. El joven fue trasladado al Tribunal de Garantía de Chillán para su control de detención. De momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias o motivaciones específicas que llevaron a la brutal agresión contra la adulta mayor.

