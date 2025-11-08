Robo en Rancagua terminó con persecución en San Miguel: imágenes muestran el momento de la detención de cinco sujetos / VICTOR HUENANTE

Un operativo policial culminó con la detención de cinco individuos que minutos antes habían perpetrado un robo con intimidación en la ciudad de Rancagua, Región de O’Higgins. El asalto se registró cerca de las 17:54 horas de este viernes en la intersección de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con calle Oficial José Manuel Astorga.

El ilícito ocurrió cuando dos personas fueron abordadas por sujetos armados que las intimidaron para sustraer diversas especies electrónicas. Tras el robo, los antisociales huyeron a gran velocidad a bordo de un vehículo station wagon, que no tenía encargo vigente, tomando la Ruta 5 en dirección al norte.

Ante la huida, Carabineros de la VI Zona activó de inmediato el encargo del móvil y coordinó acciones con Autopista del Maipo. Esta coordinación permitió que personal de la 42ª Comisaría Radiopatrullas lograra divisar y comenzar el seguimiento del vehículo cuando este ingresaba a la Región Metropolitana.

La persecución policial finalizó exitosamente en la intersección de José Joaquín Prieto con Teresa Vial, en la comuna de San Miguel. En este punto, los funcionarios lograron detener a los cinco ocupantes del vehículo y, además, recuperar la totalidad de las especies electrónicas robadas en Rancagua.

Los detenidos fueron identificados como J.R.F.C. (23), B.I.J.F. (27), A.F.S.M. (23), I.A.Z.C. (20), y P.E.C.M. (30). Se destacó que cuatro de los cinco imputados mantienen antecedentes policiales.

Los cinco sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que Carabineros continúa las diligencias investigativas para determinar la posible participación de los detenidos en otros delitos similares ocurridos en la zona central del país.