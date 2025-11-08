;

VIDEO. Balacera en Mall Arauco Maipú: delincuentes asaltan tienda y escapan tras disparar al interior

Un grupo de antisociales armados irrumpió en el centro comercial, robando perfumes y lentes tras efectuar disparos para intimidar a clientes y guardias.

Mario Vergara

Un violento asalto se registró la tarde de este sábado en la tienda Ripley ubicada dentro del Mall Arauco Maipú, generando pánico entre los clientes y trabajadores debido a que se produjo una balacera al interior del recinto.

El atraco fue perpetrado por un grupo de antisociales fuertemente armados mientras cientos de personas se encontraban en el centro comercial.

Según información proporcionada por Carabineros, los delincuentes ingresaron a la tienda con armas de fuego y procedieron a sustraer diversos artículos de valor. El foco del robo se centró en productos de alto costo, específicamente perfumes y lentes.

