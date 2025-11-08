114 de Enero de 2021 / CHIGUAYANTE Balacera sector Chiguayante Sur , dejo a dos mayores de edad heridos con perdigones. Sujetos desconocidos dispararon mas de 10 perdigones. Vecinos denuncian este tipo de actos ya que no es primera vez que pasa en el sector . (NOTICIA EN DESARROLLO) FOTO: CAMILO CASTRO / AGENCIAUNO

Un violento asalto se registró la tarde de este sábado en la tienda Ripley ubicada dentro del Mall Arauco Maipú, generando pánico entre los clientes y trabajadores debido a que se produjo una balacera al interior del recinto.

El atraco fue perpetrado por un grupo de antisociales fuertemente armados mientras cientos de personas se encontraban en el centro comercial.

Según información proporcionada por Carabineros, los delincuentes ingresaron a la tienda con armas de fuego y procedieron a sustraer diversos artículos de valor. El foco del robo se centró en productos de alto costo, específicamente perfumes y lentes.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando los asaltantes efectuaron una serie de disparos dentro de la tienda. Los disparos tenían como objetivo intimidar tanto a los guardias de seguridad del mall como a los clientes que se encontraban presentes en el lugar en ese momento.

Tras concretar el robo de la mercancía, el grupo de antisociales logró darse a la fuga del centro comercial. Hasta el momento, se desconoce la dirección que tomaron los delincuentes.