Kaiser responde a Jara desde Punta Arenas: “Los que ponen en peligro la PGU son los comunistas y los frenteamplistas”

4 de noviembre de 2025/SANTIAGO El candidato presidencial Johannes Kaiser realiza un punto de prensa luego de participar en el debate Archi 2025, realizado en la casa central de la Pontificia Universidad Católica. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Durante este sábado, el candidato presidencial Johannes Kaiser (PNL) respondió desde Punta Arenas a las declaraciones de su contrincante oficialista, Jeannette Jara (PC), quien advirtió que sus propuestas pondrían en riesgo la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En un punto de prensa realizado en el Museo Nao Victoria, Kaiser sostuvo que “los que ponen en peligro la PGU y las pensiones son los que siempre empobrecen a los países, hasta hacer que la gente tenga que arrancar de los mismos”.

El tema ha marcado intercambios entre ambos candidatos durante la última semana. Jara reiteró el viernes en Concepción su preocupación por un eventual recorte del beneficio, señalando: “Veo con mucha preocupación lo que han hecho los candidatos Kast y Kaiser de poner en peligro el PGU y las pensiones”.