;

Kaiser responde a Jara desde Punta Arenas: “Los que ponen en peligro la PGU son los comunistas y los frenteamplistas”

El abanderado del Partido Nacional Liberal acusó al oficialismo de “empobrecer al país” y de financiar la PGU “con deuda y desempleo”.

Cristóbal Álvarez

4 de noviembre de 2025/SANTIAGO El candidato presidencial Johannes Kaiser realiza un punto de prensa luego de participar en el debate Archi 2025, realizado en la casa central de la Pontificia Universidad Católica. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

4 de noviembre de 2025/SANTIAGO El candidato presidencial Johannes Kaiser realiza un punto de prensa luego de participar en el debate Archi 2025, realizado en la casa central de la Pontificia Universidad Católica. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Durante este sábado, el candidato presidencial Johannes Kaiser (PNL) respondió desde Punta Arenas a las declaraciones de su contrincante oficialista, Jeannette Jara (PC), quien advirtió que sus propuestas pondrían en riesgo la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Revisa también:

ADN

En un punto de prensa realizado en el Museo Nao Victoria, Kaiser sostuvo que “los que ponen en peligro la PGU y las pensiones son los que siempre empobrecen a los países, hasta hacer que la gente tenga que arrancar de los mismos”.

El tema ha marcado intercambios entre ambos candidatos durante la última semana. Jara reiteró el viernes en Concepción su preocupación por un eventual recorte del beneficio, señalando: “Veo con mucha preocupación lo que han hecho los candidatos Kast y Kaiser de poner en peligro el PGU y las pensiones”.

Frente a esto, Kaiser apuntó directamente al oficialismo: Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas. Los que están financiando con deuda, obligando a los trabajadores a financiar a través de un crédito la PGU, es el Partido Comunista, y si la gente se queda sin empleo, como va a pasar con la señora Jara, lo único que ha generado ha sido desempleo, entonces ¿cómo se financia la PGU?”.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad