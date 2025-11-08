Kaiser responde a Jara desde Punta Arenas: “Los que ponen en peligro la PGU son los comunistas y los frenteamplistas”
El abanderado del Partido Nacional Liberal acusó al oficialismo de “empobrecer al país” y de financiar la PGU “con deuda y desempleo”.
Durante este sábado, el candidato presidencial Johannes Kaiser (PNL) respondió desde Punta Arenas a las declaraciones de su contrincante oficialista, Jeannette Jara (PC), quien advirtió que sus propuestas pondrían en riesgo la Pensión Garantizada Universal (PGU).
En un punto de prensa realizado en el Museo Nao Victoria, Kaiser sostuvo que “los que ponen en peligro la PGU y las pensiones son los que siempre empobrecen a los países, hasta hacer que la gente tenga que arrancar de los mismos”.
El tema ha marcado intercambios entre ambos candidatos durante la última semana. Jara reiteró el viernes en Concepción su preocupación por un eventual recorte del beneficio, señalando: “Veo con mucha preocupación lo que han hecho los candidatos Kast y Kaiser de poner en peligro el PGU y las pensiones”.
Frente a esto, Kaiser apuntó directamente al oficialismo: “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas. Los que están financiando con deuda, obligando a los trabajadores a financiar a través de un crédito la PGU, es el Partido Comunista, y si la gente se queda sin empleo, como va a pasar con la señora Jara, lo único que ha generado ha sido desempleo, entonces ¿cómo se financia la PGU?”.
