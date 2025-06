Jara responde a las críticas de Kaiser: “No sé quién puede creer que tengo un arsenal debajo de mi cama”

La victoria de Jeannette Jara (PC) en las primarias presidenciales del oficialismo generó una serie de reacciones, entre ellas las fuertes críticas del diputado y abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

El parlamentario calificó el triunfo de la ahora candidata del progresismo como un “golpe para la democracia” y un peligro para la institucionalidad del país. A su juicio, la exministra del Trabajo representa una amenaza para el orden democrático, acusando al Partido Comunista de mantener vínculos con regímenes cuestionados y de poseer “arsenales de armas” sin justificación.

“No sé quién le podría creer"

En su respuesta a estas críticas, este lunes, Jara no dudó en calificar las acusaciones de Kaiser como irresponsables. “Tenemos un deber con las generaciones actuales de cumplir con ciertos estándares, como no mentir ni imputar delitos falsos a otras personas”, señaló la candidata, subrayando que tales declaraciones no tienen fundamento.

“ No sé quién le podría creer que tengo un arsenal de armas debajo de mi cama ”, comentó, visibilizando la gravedad de las acusaciones del diputado libertario.

La militante del Partido Comunista también respondió a las críticas de Evelyn Matthei, quien había señalado que la candidatura de Jara sería fácil de derrotar en las elecciones. “Si yo hubiera ganado, habrían dicho lo mismo”, respondió, añadiendo que, más allá de los comentarios, su objetivo ahora es trabajar por la unidad del oficialismo.