PDI enviará 70 funcionarios a 15 países para apoyar voto en el exterior

El despliegue internacional busca reforzar la seguridad y el correcto desarrollo del proceso electoral presidencial 2025, en coordinación con la Cancillería chilena.

Santiago

Un contingente de 70 funcionarios de la Policía de Investigaciones viajará este 11 de noviembre a 15 países y 28 circunscripciones para apoyar el proceso del voto en el exterior de la elección presidencial 2025. El operativo, coordinado junto a la Cancillería, contempla destinos como Argentina, Australia, Bolivia, Paraguay, Perú, Canadá, Cuba, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, Irlanda, Reino Unido, Italia y Suecia.

Los oficiales de la PDI colaborarán en la custodia y traslado del material electoral, el resguardo de los locales de votación y la coordinación con las policías locales y el personal diplomático.

A esta labor se sumarán los agregados policiales que actualmente cumplen funciones en diversos países de América, Europa y Asia.

“Los oficiales cumplirán un rol estratégico al actuar como puntos de enlace con las policías de los otros países para asuntos de seguridad de los locales de votación. Nos hemos posicionado como una institución clave en la cooperación internacional”, señaló el prefecto general Ricardo Gatica, subdirector de Administración, Logística e Innovación de la PDI.

El convenio de cooperación entre la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y la PDI, firmado en 2020, permite fortalecer la coordinación en estos procesos electorales en el extranjero.

En esta oportunidad, la Brigada Ministerio de Relaciones Exteriores será la encargada del resguardo del material electoral y de la seguridad del Centro de Mando que operará en la Cancillería desde el 14 de noviembre.

