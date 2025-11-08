Ministro de Justicia sobre Punta Peuco: “Es una decisión que nuestro gobierno no va a revertir”

Santiago

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, reafirmó que la decisión de transformar Punta Peuco en un penal común “no será revertida” por el gobierno del Presidente Boric. Sus declaraciones se dieron en medio de las protestas de vecinos de Tiltil, quienes el viernes 7 de noviembre cortaron parcialmente el tránsito en la Ruta 5 como manifestación contra la medida.

En entrevista con T13 Finde, el secretario de Estado sostuvo que “los vecinos pueden quedarse tranquilos, el recinto va a seguir con las medidas de seguridad que tiene, con seguridad perimetral y seguirá siendo un recinto pequeño”.

El ministro explicó que la decisión busca poner fin a los recintos especiales para criminales de lesa humanidad y violadores de derechos humanos. “El Presidente Boric tomó una decisión clara: terminar con los recintos especiales para este tipo de criminales”, señaló Gajardo.

Actualmente, el Centro Penitenciario de Tiltil alberga a 141 personas privadas de libertad y se ampliará con 32 nuevas plazas, manteniéndose como una cárcel de menor aforo. Según el ministro, Gendarmería será la encargada de segregar a los internos considerando edad y comportamiento, priorizando que tengan perfiles similares a los actuales, en su mayoría mayores de 60 años.

Finalmente, Gajardo recalcó que el cambio es definitivo: “El decreto ya está publicado en el Diario Oficial. Punta Peuco dejó de existir como tal y es ahora el Centro Penitenciario de Tiltil. Esa es una decisión que, al menos nuestro gobierno, no va a revertir”.