;

Ministro de Justicia sobre Punta Peuco: “Es una decisión que nuestro gobierno no va a revertir”

Jaime Gajardo, aseguró que el recinto, ahora denominado Centro Penitenciario de Tiltil, mantendrá altos estándares de seguridad.

Verónica Villalobos

Agencia Uno

Agencia Uno / SEBASTIAN RIOS

Santiago

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, reafirmó que la decisión de transformar Punta Peuco en un penal común “no será revertida” por el gobierno del Presidente Boric. Sus declaraciones se dieron en medio de las protestas de vecinos de Tiltil, quienes el viernes 7 de noviembre cortaron parcialmente el tránsito en la Ruta 5 como manifestación contra la medida.

En entrevista con T13 Finde, el secretario de Estado sostuvo que “los vecinos pueden quedarse tranquilos, el recinto va a seguir con las medidas de seguridad que tiene, con seguridad perimetral y seguirá siendo un recinto pequeño”.

El ministro explicó que la decisión busca poner fin a los recintos especiales para criminales de lesa humanidad y violadores de derechos humanos. “El Presidente Boric tomó una decisión clara: terminar con los recintos especiales para este tipo de criminales”, señaló Gajardo.

Actualmente, el Centro Penitenciario de Tiltil alberga a 141 personas privadas de libertad y se ampliará con 32 nuevas plazas, manteniéndose como una cárcel de menor aforo. Según el ministro, Gendarmería será la encargada de segregar a los internos considerando edad y comportamiento, priorizando que tengan perfiles similares a los actuales, en su mayoría mayores de 60 años.

Finalmente, Gajardo recalcó que el cambio es definitivo: “El decreto ya está publicado en el Diario Oficial. Punta Peuco dejó de existir como tal y es ahora el Centro Penitenciario de Tiltil. Esa es una decisión que, al menos nuestro gobierno, no va a revertir”.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad