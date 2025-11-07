El Tour de Francia llegará a Chile con un evento de ciclismo amateur / L’Étape Chile by Tour de France

Durante esta semana se anunció la disputa de un nuevo evento deportivo en Valdivia, ciudad marcada por el desarrollo del remo y también en los últimos años por el Ironman.

A ese calendario se sumará también la disputa del L’Etape Chile by Tour de France, reconocida franquicia que le permitirá a ciclistas amateurs vivir la experiencia de la prueba más emblemática del mundo en este deporte como verdaderos profesionales.

Todo como parte de un calendario que involucra fechas en más de 25 países y que en Chile contemplará tres distancias en que se recorrerán los paisajes naturales más emblemáticos de la Región de Los Ríos, instancia para la cual se esperan más de 2 mil competidores.

"Es un orgullo para nosotros que Valdivia reciba por primera vez un evento con el sello del Tour de France. L’Étape Chile representa una oportunidad para mostrar al país y al mundo la belleza de nuestra región, pero también para dinamizar nuestra economía local, generar empleo y seguir posicionando a Valdivia como una ciudad que se proyecta al mundo“, aseguró durante la presentación de la prueba la alcaldesa de Valdivia, Carla Antmann.

"L’Étape Chile es mucho más que una carrera. Es una experiencia completa que replica el espíritu del Tour de France, donde los participantes se enfrentan a rutas desafiantes y puedan vivir toda la experiencia, elevando así el nivel de eventos deportivos en Chile", explicó Fernanda Castro, directora de carrera de World Centric Group, empresa encargada de la producción de la competencia amateur de ciclismo en el país.