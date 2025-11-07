;

El Tour de Francia llegará a Chile con un evento de ciclismo amateur

Valdivia albergará la franquicia que permite a deportistas competir como profesionales por un día.

Carlos Madariaga

El Tour de Francia llegará a Chile con un evento de ciclismo amateur

El Tour de Francia llegará a Chile con un evento de ciclismo amateur / L’Étape Chile by Tour de France

Durante esta semana se anunció la disputa de un nuevo evento deportivo en Valdivia, ciudad marcada por el desarrollo del remo y también en los últimos años por el Ironman.

A ese calendario se sumará también la disputa del L’Etape Chile by Tour de France, reconocida franquicia que le permitirá a ciclistas amateurs vivir la experiencia de la prueba más emblemática del mundo en este deporte como verdaderos profesionales.

Revisa también:

ADN

Todo como parte de un calendario que involucra fechas en más de 25 países y que en Chile contemplará tres distancias en que se recorrerán los paisajes naturales más emblemáticos de la Región de Los Ríos, instancia para la cual se esperan más de 2 mil competidores.

"Es un orgullo para nosotros que Valdivia reciba por primera vez un evento con el sello del Tour de France. L’Étape Chile representa una oportunidad para mostrar al país y al mundo la belleza de nuestra región, pero también para dinamizar nuestra economía local, generar empleo y seguir posicionando a Valdivia como una ciudad que se proyecta al mundo, aseguró durante la presentación de la prueba la alcaldesa de Valdivia, Carla Antmann.

"L’Étape Chile es mucho más que una carrera. Es una experiencia completa que replica el espíritu del Tour de France, donde los participantes se enfrentan a rutas desafiantes y puedan vivir toda la experiencia, elevando así el nivel de eventos deportivos en Chile", explicó Fernanda Castro, directora de carrera de World Centric Group, empresa encargada de la producción de la competencia amateur de ciclismo en el país.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad