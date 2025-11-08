Benjamín Vicuña sorprende con nuevo rol en televisión: asumirá la conducción de un programa de concursos

Benjamín Vicuña se prepara para debutar en una faceta completamente distinta: la de animador de televisión.

El intérprete chileno fue confirmado como el nuevo conductor del programa The Balls, formato que regresará a la pantalla de El Trece, canal de la televisión argentina, durante el verano de 2026, ocupando el espacio que dejará Darío Barassi con Ahora Caigo.

Las grabaciones del espacio comenzaron el 3 de noviembre, según reveló el periodista Pampito en Puro Show (El Trece). El ciclo contará con 40 capítulos y se emitirá de 18:15 a 20:00 horas, aunque la fecha exacta de estreno aún no ha sido definida.

Por su parte, el periodista Agustín Rey, de Radio 10, indicó que el actor chileno dejará su huella en el proyecto: “Quienes vieron los ensayos dicen que la rompe en el formato que hizo Guido”.

Consultado por Intrusos (América TV), el propio Benjamín Vicuña entregó detalles de su nuevo desafío y habló por primera vez sobre esta etapa en su carrera: “Se viene, ahí voy a explorar la conducción. No me pidan tanto”.

“Voy a estar en el espacio de Guido Kaczka en The Balls, es divertido, es para el verano... No soy de los actores que sufren los programas de televisión, sino que yo me divierto, juego, entendiendo también que pueden haber errores, que la idea es poder zafar, para poder divertirse y jugar”, añadió.

Finalmente, comentó sobre su preparación: “Estoy practicando, estuvimos ensayando en los estudios Pampa. En el peor de los casos, no lo hago nunca más”, asegurando que para su salida al aire “falta un ratito”.