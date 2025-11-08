Con Red Bull dando pena: Lando Norris se quedó con la pole del GP de Brasil de F1 / Agencia Getty

Este sábado por la tarde, tras el triunfo de Lando Norris en la carrera Sprint, se corrió la clasificación del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 en su temporada 2025.

Y si bien Norris se quedó con la pole para la carrera del domingo, la noticia la marca Red Bull. Los austríacos se quedaron fuera de la qualy 2, con un Yuki Tsunoda y Max Verstappen que no encontraron nunca el auto.

El japonés y particularmente el neerlandés, actual campeón del mundo, dieron pena en Interlagos, tras lo cual largarán en las posiciones 19 y 16, lo que pone contra la pared las opciones de Verstappen para seguir peleando por la corona de la temporada.

A massive shock as Verstappen tumbles out of Q1 😮 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/2CAhLTewSg — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

En la qualy 2 las sorpresas continuaron con los ex campeones eliminados: Fernando Alonso (Aston Martin) y Lewis Hamilton (Ferrari) largarán undécimo (11) y decimotercero (13), respectivamente.

Finalmente, Lando Norris dio otro golpe de autoridad para quedarse con el mejor tiempo y con la primera opción de quedarse con la carrera. A su lado largará Kimi Antonelli, mientras que Oscar Piastri, el otro protagonista del campeonato, largará cuarto.