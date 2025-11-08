;

VIDEO. Con Red Bull dando pena: Lando Norris se quedó con la pole del GP de Brasil de F1

Tsunoda y Verstappen no pasaron la qualy 1, mientras que el británico de McLaren va camino a su primer título.

Gonzalo Miranda

Con Red Bull dando pena: Lando Norris se quedó con la pole del GP de Brasil de F1

Con Red Bull dando pena: Lando Norris se quedó con la pole del GP de Brasil de F1 / Agencia Getty

Este sábado por la tarde, tras el triunfo de Lando Norris en la carrera Sprint, se corrió la clasificación del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 en su temporada 2025.

Revisa también:

ADN

Y si bien Norris se quedó con la pole para la carrera del domingo, la noticia la marca Red Bull. Los austríacos se quedaron fuera de la qualy 2, con un Yuki Tsunoda y Max Verstappen que no encontraron nunca el auto.

El japonés y particularmente el neerlandés, actual campeón del mundo, dieron pena en Interlagos, tras lo cual largarán en las posiciones 19 y 16, lo que pone contra la pared las opciones de Verstappen para seguir peleando por la corona de la temporada.

En la qualy 2 las sorpresas continuaron con los ex campeones eliminados: Fernando Alonso (Aston Martin) y Lewis Hamilton (Ferrari) largarán undécimo (11) y decimotercero (13), respectivamente.

Finalmente, Lando Norris dio otro golpe de autoridad para quedarse con el mejor tiempo y con la primera opción de quedarse con la carrera. A su lado largará Kimi Antonelli, mientras que Oscar Piastri, el otro protagonista del campeonato, largará cuarto.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad