;

Inesperado giro en el remate de la casa de Mauricio Pinilla: Fijan nueva fecha y suben el precio mínimo

Revisa los detalles detrás de este cambio y conoce cómo es la mansión del exfutbolista.

José Campillay

Inesperado giro en el remate de la casa de Mauricio Pinilla: Fijan nueva fecha y suben el precio mínimo

El proceso de liquidación de bienes del exfutbolista Mauricio Pinilla sumó este jueves un nuevo y sorpresivo capítulo.

Cuando todo estaba dispuesto para que su lujosa casa en el exclusivo sector de Las Brisas de Chicureo cambiara de manos, el remate fue suspendido abruptamente, dejando en pausa las ofertas de los potenciales compradores.

Aunque el calendario marcaba este jueves 7 de mayo como la fecha clave para concretar la venta tras un primer intento fallido en marzo, la estrategia de los acreedores dio un vuelco de último minuto.

Originalmente, se esperaba que la propiedad saliera a remate con una agresiva rebaja del 50%, situando el piso mínimo en 18.021 UF (aproximadamente $720 millones de pesos), una cifra considerablemente menor a las 36.041 UF (~$1.500 millones) tasadas inicialmente.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, el escenario cambió en las dependencias de la consultora Colliers. A pesar de contar con más de siete postores listos para entrar en la puja, la junta de acreedores optó por ejercer sus facultades legales para modificar las condiciones del proceso.

Sebastián Billwiller, Subgerente del Área de Remates de Colliers, explicó que “la junta de acreedores en ejercicio de sus facultades legales decidió establecer un valor mínimo distinto, por lo que el 15 Juzgado Civil de Santiago fijó una nueva fecha para realizar el proceso, para el próximo 27 de mayo, y un nuevo precio mínimo de UF 32.437”, explicó

Con este ajuste, el valor base vuelve a acercarse a los niveles originales, superando los $1.200 millones de pesos según el valor actual de la Unidad de Fomento.

Un lujoso inmueble

La propiedad en cuestión no es un inmueble sin más, sino una de las piezas más sofisticadas del parque inmobiliario de la zona norte de la capital.

Situada en un terreno que supera los 3.300 m², la construcción de dos niveles abarca 500 m² diseñados con un estándar de alta gama.

Según los registros del proceso, la vivienda dispone de cinco dormitorios y cuatro baños (además de la zona de servicio).

Entre sus detalles arquitectónicos destacan: Un hall principal revestido en mármol; Ventanales de termopanel y calefacción por loza radiante; Un amplio jardín con paisajismo profesional y vista directa a la cancha de golf; Un quincho de grandes dimensiones, independiente y completamente cerrado, junto a una piscina.

ADN

Protocolos de participación

Para el próximo intento de remate, las reglas de entrada se mantienen estrictas. El martillero Matías Leiva Frías será el encargado de dirigir la subasta en las oficinas de Colliers en Las Condes.

Quienes deseen participar deberán formalizar su inscripción previa mediante una garantía equivalente al 10% del valor base fijado.

Al respecto, Billwiller enfatizó el rigor del proceso: “Estamos realizando todo el proceso con la máxima transparencia y profesionalismo, siguiendo estrictos protocolos y brindando todas las garantías a los participantes”.

Con esta nueva postergación, el futuro de la propiedad de Pinilla queda en suspenso al menos por tres semanas más, a la espera de ver si el nuevo precio mínimo logra convencer a un mercado que, al menos hoy, demostró tener el interés, pero que ahora deberá ajustar sus presupuestos.

ADN
ADN
ADN
ADN

Portal Inmobiliario

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad