Inesperado giro en el remate de la casa de Mauricio Pinilla: Fijan nueva fecha y suben el precio mínimo

El proceso de liquidación de bienes del exfutbolista Mauricio Pinilla sumó este jueves un nuevo y sorpresivo capítulo.

Cuando todo estaba dispuesto para que su lujosa casa en el exclusivo sector de Las Brisas de Chicureo cambiara de manos, el remate fue suspendido abruptamente, dejando en pausa las ofertas de los potenciales compradores.

Aunque el calendario marcaba este jueves 7 de mayo como la fecha clave para concretar la venta tras un primer intento fallido en marzo, la estrategia de los acreedores dio un vuelco de último minuto.

Originalmente, se esperaba que la propiedad saliera a remate con una agresiva rebaja del 50%, situando el piso mínimo en 18.021 UF (aproximadamente $720 millones de pesos), una cifra considerablemente menor a las 36.041 UF (~$1.500 millones) tasadas inicialmente.

Sin embargo, el escenario cambió en las dependencias de la consultora Colliers. A pesar de contar con más de siete postores listos para entrar en la puja, la junta de acreedores optó por ejercer sus facultades legales para modificar las condiciones del proceso.

Sebastián Billwiller, Subgerente del Área de Remates de Colliers, explicó que “la junta de acreedores en ejercicio de sus facultades legales decidió establecer un valor mínimo distinto, por lo que el 15 Juzgado Civil de Santiago fijó una nueva fecha para realizar el proceso, para el próximo 27 de mayo, y un nuevo precio mínimo de UF 32.437”, explicó

Con este ajuste, el valor base vuelve a acercarse a los niveles originales, superando los $1.200 millones de pesos según el valor actual de la Unidad de Fomento.

Un lujoso inmueble

La propiedad en cuestión no es un inmueble sin más, sino una de las piezas más sofisticadas del parque inmobiliario de la zona norte de la capital.

Situada en un terreno que supera los 3.300 m², la construcción de dos niveles abarca 500 m² diseñados con un estándar de alta gama.

Según los registros del proceso, la vivienda dispone de cinco dormitorios y cuatro baños (además de la zona de servicio).

Entre sus detalles arquitectónicos destacan: Un hall principal revestido en mármol; Ventanales de termopanel y calefacción por loza radiante; Un amplio jardín con paisajismo profesional y vista directa a la cancha de golf; Un quincho de grandes dimensiones, independiente y completamente cerrado, junto a una piscina.

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Protocolos de participación

Para el próximo intento de remate, las reglas de entrada se mantienen estrictas. El martillero Matías Leiva Frías será el encargado de dirigir la subasta en las oficinas de Colliers en Las Condes.

Quienes deseen participar deberán formalizar su inscripción previa mediante una garantía equivalente al 10% del valor base fijado.

Al respecto, Billwiller enfatizó el rigor del proceso: “Estamos realizando todo el proceso con la máxima transparencia y profesionalismo, siguiendo estrictos protocolos y brindando todas las garantías a los participantes”.

Con esta nueva postergación, el futuro de la propiedad de Pinilla queda en suspenso al menos por tres semanas más, a la espera de ver si el nuevo precio mínimo logra convencer a un mercado que, al menos hoy, demostró tener el interés, pero que ahora deberá ajustar sus presupuestos.

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