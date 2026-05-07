¿Robo de identidad? Actriz demanda a James Cameron y Disney por el uso no autorizado de su imagen para ‘Avatar’

El universo de Avatar enfrenta una nueva batalla, aunque esta vez es fuera de la ficción y se trata de un conflicto judicial que complica al equipo detrás de cámaras.

James Cameron y The Walt Disney Company fueron demandados por la actriz de raíces indígenas Q’orianka Kilcher, quien acusa al director y al estudio de haber utilizado sus rasgos faciales sin acuerdo previo.

De manera concreta, la intérprete detrás de Pocahontas en El nuevo mundo asegura que su rostro fue la base para crear a Neytiri, una de las protagonistas de la saga de ciencia ficción.

Si bien dicho personaje es interpretado realmente por Zoe Saldaña, Kilcher asegura que, mediante el uso de la tecnología, sus facciones fueron tomadas sin consentimiento ni compensación.

La acción legal, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, sostiene que la apropiación ocurrió cuando Q’orianka tenía apenas 14 años.

Tras su aclamado debut como Pocahontas, Cameron habría ordenado a su equipo de diseño utilizar una fotografía de la joven como base biométrica para el personaje azul habitante de Pandora.

Según el documento, los rasgos de la actriz fueron procesados mediante escaneos láser y modelado 3D para dar vida a la heroína de la franquicia.

De la inspiración a la apropiación

La demanda no solo apunta a una referencia visual, sino a un uso sistemático de su identidad con fines de lucro. Arnold P. Peter, abogado de la actriz, ha sido tajante al describir la, bajo su juicio, reprochable conducta del director.

“Lo que hizo Cameron no fue inspiración, fue apropiación. Tomó los rasgos biométricos faciales únicos de una niña indígena de 14 años, los procesó industrialmente y generó miles de millones de dólares en ganancias sin pedirle permiso jamás. Eso no es cine. Eso es robo", declaró.

La propia Q’orianka Kilcher relata que en 2009, poco después del estreno de la primera cinta de Avatar, recibió una nota manuscrita por parte de James donde reconoció una “inspiración”.

“Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estuvieras rodando otra película. Será para la próxima”, escribió.

En aquel momento, la actriz interpretó el mensaje como un gesto de cortesía profesional, desconociendo que su rostro ya podría estar formando parte integral del motor comercial de Disney.

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La situación dio un vuelco a finales del 2025, cuando se viralizó una entrevista en la que el propio James Cameron identificaba específicamente a Kilcher como la fuente original del diseño tras ver una foto en el LA Times.

Frente a esto, la actriz manifestó: “Jamás imaginé que alguien en quien confiaba usaría sistemáticamente mi rostro como parte de un elaborado proceso de diseño y lo integraría en la producción sin mi conocimiento ni consentimiento”.

“Eso traspasa una línea muy importante. Este acto es profundamente reprobable”, añadió, con un claro reproche.

Con una recaudación que supera los $2.920 millones de dólares solo en la primera entrega, la demanda exige daños punitivos, la devolución de ganancias y una divulgación pública correctiva.

Hasta ahora, ni Cameron ni Disney han emitido comentarios oficiales sobre este litigio que pone en jaque la ética de los efectos visuales en Hollywood.