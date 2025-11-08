Este sábado se corrió la carrera Sprint del Gran Premio de São Paulo de la Fórmula 1, la cual estuvo marcada por varios accidentes, aunque uno preocupó más que el resto.

Cuando se disputaba la última vuelta del circuito, el brasileño Gabriel Bortoleto intentó adelantar a Alex Albon en la recta principal. Sin embargo, al tratar de aguantar la frenada, terminó perdiendo el control de su monoplaza.

En cuestión de segundos, el piloto de Kick Sauber se estrelló primero contra la barrera lateral izquierda, rebotó y salió de la pista por la derecha. En ese momento, su auto se levantó del suelo y chocó contra el borde derecho, pasando entre medio de Albon e Isaac Hadjar, quien estuvo a punto de impactarlo mientras Bortoleto aún iba en el aire.

🚨💥 ASI FUE EL GOLPAZO DE GABRIEL BORTOLETO EN LA SPRINT DE BRASIL. pic.twitter.com/CEZvJ7FscZ — 9zJoakoF1 💜 (@joakopalomares) November 8, 2025

Además, hubo otros dos abandonos por choques en la misma curva. Franco Colapinto y Oscar Piastri tuvieron que retirarse tras perder el control de sus autos en la famosa “S de Senna”, algo que deja muy mal parado al piloto de McLaren.

Esto, porque quien terminó ganando la carrera Sprint fue su compañero de equipo, Lando Norris, con quien compite directamente en el Mundial de Pilotos. El podio lo completaron los dos de Mercedes-Benz, con Kimi Antonelli en el segundo lugar y George Russell en el tercero.

La acción continúa en Interlagos, ya que a las 15:00 horas se disputará la qualy para la carrera final del domingo, donde podría definirse gran parte de la temporada.