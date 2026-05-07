Gustavo Costas explica por qué Damián Pizarro sigue “borrado” en Racing: preocupante situación

Racing no pudo dar la sorpresa en Brasil y cayó 2-1 ante Botafogo anoche, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.

Para este encuentro, el chileno Damián Pizarro no fue convocado por el entrenador Gustavo Costas. Tampoco estuvo citado en el partido anterior contra Huracán, por la liga argentina. De esta manera, el delantero atraviesa por un difícil presente a tres meses de su llegada a la “Academia”.

Tras la derrota frente a Botafogo, Costas habló en conferencia de prensa y ahí fue consultado por la situación de Pizarro. Con total sinceridad, el técnico argentino explicó por qué el ex Colo Colo está “borrado” de las convocatorias.

“Lo que pasa es que Damián vino sin jugar hace mucho, entonces le cuesta meterse en el ritmo. Nosotros tenemos partidos cada tres días y acá te juegas la vida”, señaló el DT de Racing.

“Y bueno, hay jugadores como A y B que los vemos mejor. Por eso”, concluyó Gustavo Costas sobre la decisión de no considerar al chileno en las últimas nóminas.