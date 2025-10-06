;

El nuevo drama familiar entre Benjamín Vicuña y Pampita por su hijo: “No se lo merece”

Ambos mantiene una relación sana pero una vez más queda expuesta la diferencia entre ambos.

El nuevo drama familiar entre Benjamín Vicuña y Pampita por su hijo: “No se lo merece”

Un reciente desacuerdo entre Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain ha captado la atención de la prensa argentina, tras revelarse que un costoso regalo para su hijo mayor, Bautista, desató un conflicto entre la expareja.

Según informó el periodista Daniel Ambrosino en el programa A la tarde de América TV, el actor recibió una oferta de una reconocida marca francesa para regalarle a su hijo Bautista, quien el próximo 29 de febrero cumplirá 18 años, un lujoso automóvil.

Sin embargo, al comunicarle la propuesta a Pampita, la modelo se mostró rotundamente en desacuerdo. Según Ambrosino, la respuesta de Pampita fue clara: “No se lo merece”.

La negativa de la modelo se habría basado en el supuesto “mal comportamiento” de Bautista, quien habría fallado en sus compromisos educativos.

Durante la emisión del programa, Ambrosino destacó la diferencia de opiniones entre los padres: “Uno de los padres estaba de acuerdo con el regalo, la otra parte de la pareja no quiso que se entregue”.

El panelista Daniel Fava también opinó sobre la situación, señalando:“ Chicos, es un adolescente, todos los adolescentes se portan mal”.

Contexto familiar

Aunque Vicuña y Ardohain se separaron en 2015, mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijos.

A pesar de su relación, este incidente pone de manifiesto las diferencias en su enfoque sobre la crianza y la educación de Bautista.

El joven, que se encuentra en los últimos años de la escuela secundaria, se ha visto acompañado por su madre en eventos públicos, como la reciente entrega de los premios Martín Fierro.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas sobre el conflicto. Mientras tanto, continúan compartiendo momentos familiares en sus redes sociales, dando muestra de una aparente armonía pese a las diferencias internas.

