VIDEO. ¿Los primeros humoristas confirmados para Viña 2026? Dúo de comediantes desliza su participación en el festival

No sería la primera vez que se suben a la Quinta Vergara.

Alejandro Basulto

Agencia UNO

Agencia UNO

Los preparativos para el Festival de Viña del Mar 2026 ya comenzaron, y entre negociaciones y especulaciones, el dúo humorístico Cebolla y Bodoque dejó entrever que podrían ser parte de la próxima edición del certamen.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, los comediantes chilenos Adrián Correa (Cebolla) y Diddier Marín (Bodoque) se refirieron a los rumores que circulaban sobre su participación en otro festival.

“Bueno, debido a la controversia, y la viralización que tuvo el video anterior, queremos desmentir nuestras declaraciones, antes que todo pedir disculpas, y decir que no vamos al Festival de Olmué, era una broma, no vamos a Olmué, pero hay un festival por ahí que...”, expresaron, acompañando sus palabras con gestos y sonidos de gaviota.

El dúo continuó con una frase que encendió las especulaciones: “Porque esta noche hay, hay... Pero calmao nomás, ahí te la dejo. Atención a nuestras redes. Atención quinta región”.

Cebolla y Bodoque fueron parte de Fusión Humor, grupo que se presentó en Viña 2020, obteniendo gaviotas de plata y oro. Tras su salida del cuarteto, han continuado su carrera como dúo, destacándose en televisión, redes sociales y escenarios nacionales.

Aunque aún no hay confirmación oficial, sus declaraciones han generado expectativa entre los seguidores del festival, que se realizará entre el 22 y el 27 de febrero de 2026 en la Quinta Vergara.

