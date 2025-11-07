;

“Un retroceso civilizatorio”: ministra Vallejo critica idea de Kaiser de indultar a violadores de Derechos Humanos

La vocera de Gobierno criticó duramente al candidato presidencial nacional libertario por no descartar indultos a presos como Miguel Krassnoff.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, condenó con dureza las declaraciones del candidato presidencial Johannes Kaiser, quien no descartó la posibilidad de otorgar indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el exagente de la DINA Miguel Krassnoff, sentenciado a más de mil años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

En entrevista con CNN Chile Radio, la secretaria de Estado calificó la propuesta como un “retroceso civilizatorio y humanitario”, y alertó que este tipo de planteamientos “ponen en riesgo consensos democráticos que el país había construido con mucho esfuerzo desde el retorno a la democracia”.

“Los criminales más peligrosos de Chile deben cumplir sus condenas, independiente de la edad que tengan. Estamos hablando de personas responsables de torturas, desapariciones y violaciones”, señaló la ministra, recordando que Krassnoff fue condenado por múltiples crímenes, entre ellos contra una mujer embarazada de tres meses.

La autoridad de Gobierno también criticó la “complicidad y el silencio de las candidaturas de derecha” frente a estos dichos, subrayando que en el pasado figuras del propio sector, como Sebastián Piñera, habían suscrito compromisos de respeto a los derechos humanos.

La ministra advirtió además sobre proyectos legislativos impulsados por parlamentarios de oposición que buscan otorgar libertad condicional a reos de Punta Peuco y a condenados por delitos sexuales graves, lo que consideró “una señal contradictoria en un momento en que el país demanda más seguridad y justicia”.

“Hablar de liberar torturadores o violadores en plena campaña presidencial no sólo banaliza el dolor de las víctimas, también abre heridas y genera más inseguridad”, sostuvo.

Finalmente, la vocera del Ejecutivo llamó a “mantener los límites éticos de la política” en el marco de la contienda electoral: “El clima de campaña no puede justificar la relativización de los derechos humanos. Hay principios que no se negocian”, concluyó.

