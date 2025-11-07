El debate radial de ADN Hoy con los candidatos a la Cámara de Diputadas y Diputados por el Distrito 8 —que abarca comunas como Maipú, Estación Central, Cerrillos y Quilicura— dejó momentos de alta tensión, especialmente en torno al tema de la migración y la seguridad pública, donde los postulantes exhibieron visiones profundamente enfrentadas.

El tono más duro lo puso el postulante republicano, Agustín Romero, con la postura más restrictiva. “Quiero que se vayan todos los inmigrantes ilegales”, afirmó en el foro, al tiempo que defendió la eliminación de beneficios sociales y sanitarios para quienes no cuenten con RUT.

“En el Gobierno de nosotros… no va a haber matices ni moderación”, añadió, planteando plazos y sanciones que generaron alarma entre otros participantes.

Frente a ese planteamiento, Juan Carlos Valdivia, (Indep. con cupo DC) rechazó la visión punitiva y pidió distinguir entre delincuencia y migración: “Me parece una propuesta ingenua, pero además, por sobre todo, carece de sentido humanitario. Este país también lo hicieron a inmigrantes“.

Por su parte, Rosa Oyarce (RN), apuntó: “Lo que hemos visto hoy, es que han sido ocupados nuestros centros de salud por los inmigrantes. Han pasado a la tercera fila los chilenos. Lamentablemente, es una queja permanente en el distrito (...) Creo que, si no tienen RUT, las personas no pueden ser enroladas en un centro de salud para ser atendidas".

En esa línea, Rubén Oyarzo (Partido Radical), aportó: “Lo que digo, como presidente de la Comisión del Gobierno Interior, colocamos un proyecto de ley que ya pasó de la Comisión y que es los chilenos primero y que restringe todos los beneficios sociales para migrantes ilegales y que equipara la cancha, que no haya privilegios para migrantes en contra de los niños o niños chilenos".