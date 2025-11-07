;

VIDEO. “Que se vayan todos los ilegales”: tenso cruce por la migración marcó el debate de candidatos del Distrito 8

Agustín Romero (Republicano), Rosa Oyarce (RN), Rubén Oyarce (Radical) y Juan Carlos Valdivia (Indep cupo DC), conversaron en ADN Hoy sobre migración, la seguridad pública y el polémico anuncio de Capitán Yáber.

Nelson Quiroz

ADN

ADN

El debate radial de ADN Hoy con los candidatos a la Cámara de Diputadas y Diputados por el Distrito 8 —que abarca comunas como Maipú, Estación Central, Cerrillos y Quilicura— dejó momentos de alta tensión, especialmente en torno al tema de la migración y la seguridad pública, donde los postulantes exhibieron visiones profundamente enfrentadas.

El tono más duro lo puso el postulante republicano, Agustín Romero, con la postura más restrictiva. “Quiero que se vayan todos los inmigrantes ilegales”, afirmó en el foro, al tiempo que defendió la eliminación de beneficios sociales y sanitarios para quienes no cuenten con RUT.

ADN

ADN

“En el Gobierno de nosotros… no va a haber matices ni moderación”, añadió, planteando plazos y sanciones que generaron alarma entre otros participantes.

Revisa también

ADN

Frente a ese planteamiento, Juan Carlos Valdivia, (Indep. con cupo DC) rechazó la visión punitiva y pidió distinguir entre delincuencia y migración: “Me parece una propuesta ingenua, pero además, por sobre todo, carece de sentido humanitario. Este país también lo hicieron a inmigrantes“.

Por su parte, Rosa Oyarce (RN), apuntó: “Lo que hemos visto hoy, es que han sido ocupados nuestros centros de salud por los inmigrantes. Han pasado a la tercera fila los chilenos. Lamentablemente, es una queja permanente en el distrito (...) Creo que, si no tienen RUT, las personas no pueden ser enroladas en un centro de salud para ser atendidas".

En esa línea, Rubén Oyarzo (Partido Radical), aportó: “Lo que digo, como presidente de la Comisión del Gobierno Interior, colocamos un proyecto de ley que ya pasó de la Comisión y que es los chilenos primero y que restringe todos los beneficios sociales para migrantes ilegales y que equipara la cancha, que no haya privilegios para migrantes en contra de los niños o niños chilenos".

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad