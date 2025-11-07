Terror en Lampa: encapuchados asesinan a hombre frente a su familia durante violento asalto

Un violento robo con homicidio se registró durante la madrugada de este viernes en la comuna de Lampa, al interior de la toma Las Balvinas, ubicada en la zona norte de la región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 03:15 horas, cuando cuatro sujetos encapuchados, uno de ellos armado, irrumpieron en una de las viviendas del campamento. En el inmueble se encontraba una familia de nacionalidad venezolana que dormía al momento del ataque.

Agencia Uno - Referencial Ampliar

El grupo delictual despertó al matrimonio, compuesto por una mujer de 40 años y un hombre de 35, a quien sacaron violentamente del dormitorio y lo llevaron hasta el living con el objetivo de exigirle dinero y joyas. Según información preliminar, el hombre se habría resistido al asalto, lo que provocó la reacción de los delincuentes.

En ese instante, la madre de la víctima, de 58 años, intentó interponerse, pero el individuo armado disparó dos veces, hiriendo al dueño de casa en el abdomen. El hombre murió en el lugar, mientras que su madre resultó lesionada en una de sus manos.

Tras el ataque, los delincuentes escaparon del sitio y permanecen prófugos. La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de la investigación para dar con su paradero y esclarecer las circunstancias exactas del crimen.

El subprefecto a cargo del procedimiento confirmó que se están revisando cámaras de seguridad del sector y recabando testimonios de los vecinos para identificar a los responsables.