Meteorólogo Jaime Leyton sufre millonario robo mientras trabajaba en canal de televisión

El reconocido meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, fue víctima de un robo en su vivienda ubicada en la comuna de Puente Alto, mientras se encontraba en el canal donde desempeña sus funciones.

El hecho ocurrió durante esta jornada, cuando un grupo de desconocidos ingresó a la propiedad del comunicador tras forzar el portón y la puerta principal.

El incidente fue advertido por vecinos del sector y captado por cámaras de seguridad, lo que permitió la rápida llegada de Carabineros y personal de Seguridad Municipal al lugar.

En conversación con La Radio, Leyton relató que tanto él como su esposa fueron alertados del suceso por residentes del barrio mientras aún se encontraban en el canal.

“Mi hijo andaba en el auto y yo andaba con mi señora en el canal (...) Estábamos viendo las cámaras. Hacía rato que nos habían informado en los chats del barrio que había una camioneta que se paseaba”, declaró.

En esa línea, detalló que los delincuentes sustrajeron joyas, relojes, aparatos electrónicos y un televisor. El monto total de lo robado fue avaluado en $5 millones.

Al respecto, Leyton lamentó la pérdida de objetos con valor sentimental y destacó la rapidez de la respuesta policial. “Son cosas materiales, pero también tienen un valor emocional”, concluyó.