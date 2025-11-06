Tribunal Electoral suspende por 30 días a alcalde de Chimbarongo por infracción al principio de probidad: firmó decretos en beneficio de su pareja

El Tribunal Electoral Regional de O’Higgins sancionó con un mes de suspensión al alcalde de Chimbarongo, Marco Contreras Jorquera, tras determinar que incurrió en una infracción al principio de probidad administrativa.

Según la sentencia emitida el 4 de noviembre, el jefe comunal firmó decretos que beneficiaron a una funcionaria municipal con quien mantenía una relación de convivencia, participando en decisiones donde tenía interés personal, lo que vulnera la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

El fallo —que acogió parcialmente una denuncia presentada por los concejales Marisol Guajardo y Patricio Guerra— establece que el alcalde quedará inhabilitado por un mes, percibiendo sólo el 50% de su remuneración, una vez que la resolución quede ejecutoriada.

Reacción del alcalde

A través de sus redes sociales, Contreras reconoció la sanción, aunque defendió su proceder.

“Es cierto que hay una sanción, pero en el mismo documento se advierte que no existe ninguna falta grave, no hay dolo ni mala fe, y que lo único cuestionable es una firma del decreto en cuestión”, señaló.

El edil también aclaró que la funcionaria involucrada “lleva 26 años en la Municipalidad, no llegó conmigo ni fue contratada por mí”, enfatizando que su nombramiento se dio tras un concurso público. “Para que no escriban lo que no corresponde”, concluyó.