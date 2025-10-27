;

Prensa argentina destroza a Palacios y Alarcón pese al triunfo de Boca ante Barracas Central: “No hicieron nada”

Los chilenos fueron titulares, pero sus rendimientos no convencieron a los periodistas trasandinos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Rodrigo Valle

Este lunes por la tarde, Boca Juniors volvió a los triunfos en el Torneo de Clausura de Argentina, imponiéndose por 3-1 a Barracas Central como visitante.

En el conjunto “Xeneize”, tanto Williams Alarcón como Carlos Palacios fueron titulares, aunque ninguno registró un gran partido y ambos fueron reemplazados en el segundo tiempo.

Pese a la victoria, fundamental en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores, los medios trasandinos no dudaron en criticar el bajo rendimiento de los chilenos, a quienes catalogaron entre los peores del equipo.

Revisa también:

ADN

No hizo nada en todo el primer tiempo. Por eso lo sacaron. Para colmo, en su lugar ingresó Zeballos, que la rompió”, publicó TyC Sports sobre el partido de Alarcón, a quien calificaron con solo 3 puntos sobre 10.

Por su parte, Diario Olé tampoco fue benevolente y, con una nota 4, señaló sobre el ex Unión La Calera: “Se resbaló delante de Insúa en el gol. No entró tanto en juego, se fastidió un par de veces cuando se metió al área y no se la dieron”.

Carlos Palacios tampoco dejó buenas impresiones. TyC le dio la misma nota que a su compatriota y agregó: “Otro que no hizo absolutamente nada cuando estuvo en cancha. Por eso salió”.

En Olé también fue cuestionado: “Entró en una pelea insólita con Miloc y terminó amonestado. Desde el juego intentó ir (sin éxito) hacia adelante, pero chocó con los defensores”, escribieron sobre la “Joya”.

