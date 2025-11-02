Escándalo en Stranger Things: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso de uno de sus compañeros en la serie

Quedan solo unos días para que se estrene la quinta y última temporada de Stranger Things, y un tremendo escándalo remece al elenco de la serie.

Esto porque, según el medio británico Daily Mail, Millie Bobby Brown habría denunciado a uno de sus compañeros nada menos que por acoso y bullying.

Y no a cualquier colega, sino que a David Harbour, quien en la ficción hace de su padre, y que en estos días también ha estado en el ojo del huracán por el nuevo disco de Lily Allen, donde la cantante expone todas sus infidelidades mientras fueron pareja.

La denuncia de Millie

Así, el medio detalló que Brown presentó “una queja formal con múltiples páginas de detalles”, cuya revisión “se extendió durante varios meses”.

Una controversia que sorprende a los fanáticos, ya que Harbour siempre había hablado de la buena relación que ambos tenían.

“Millie y yo siempre hemos tenido una especie de relación especial porque la conocí cuando era muy joven. La conocí antes de que alcanzara toda esta fama”, indicó el actor hace un tiempo.