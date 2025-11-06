;

VIDEO. Mira el primer tráiler de “Michael”, la película de Michael Jackson que promete mostrar la verdad detrás del Rey del Pop

“Las pistas están creadas, las canciones están listas”.

José Campillay

Mira el primer tráiler de “Michael”, la película de Michael Jackson que promete mostrar la verdad detrás del Rey del Pop

Hace ya un buen tiempo que venimos hablando de la película biográfica de Michael Jackson, una producción que ha dado mucho de qué hablar y genera altas expectativas entre los fanáticos.

No exenta de polémicas, poco a poco han salido a la luz diversas actualizaciones sobre el filme y ahora, luego de algunos retrasos y superar inconvenientes, finalmente tenemos el primer tráiler oficial.

Bajo el título de Michael, la cinta dirigida por Antoine Fuqua explora la vida y legado del ‘Rey del Pop’, mostrando su ascenso a la fama y su transformación en una leyenda global de la música.​

Además, destaca el rol protagónico de Jaafar Jackson, sobrino del artista fallecido en 2009, quien debutará como actor a nivel profesional, impulsado por su parecido físico y una esencia similar.

El tráiler muestra escenas icónicas con Jackson en el estudio junto a Quincy Jones y recuerdos de sus emblemáticas actuaciones, con canciones clásicas como Wanna Be Startin’ Somethin’ como fondo musical.

Entre el elenco también destacan Miles Teller como el abogado y asesor John Branca, Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson, y Kat Graham como Diana Ross.

La producción estuvo a cargo de John Branca, Graham King y John McClain, con guion de John Logan, conocido por Alien: Covenant y Rango.​

Este biopic ofrece una mirada íntima al recorrido artístico y personal de uno de los músicos más influyentes y revolucionarios de la historia, mostrando tanto su talento como los desafíos que enfrentó a lo largo de su vida.

De igual forma, uno de los puntos que más genera intriga es si se abordarán los diferentes escándalos que marcaron su vida fuera de la música, algo que no ha sido confirmado ni desmentido en su totalidad y por lo que incluso hubo conflictos legales.

Michael tiene agendado su estreno en cines para el próximo 24 de abril de 2026 (a falta de precisar en Chile), después de haber sido pospuesta desde su fecha original del 3 de octubre de 2025.

