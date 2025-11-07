Marca Chile gana premio global por estrategia “Made by Chileans” en los City Nation Place Awards 2025

Chile obtuvo un destacado reconocimiento internacional en la versión 2025 de los City Nation Place Awards, celebrada en Londres. El programa “Made by Chileans”, impulsado por la Fundación Imagen de Chile, fue galardonado con el primer lugar en la categoría “Best Citizen Engagement” (Mejor Estrategia de Vinculación Ciudadana). Esta instancia es considerada una de las más relevantes a nivel global en la gestión de marcas territoriales.

El premio fue entregado durante una ceremonia en Londres, en el marco de la XI Conferencia City Nation Place Global , que reúne a especialistas de los cinco continentes. La directora ejecutiva de Fundación Imagen de Chile, María Teresa Saldías, presente en la distinción, subrayó que este galardón representa un “logro país”. Saldías destacó que el reconocimiento, otorgado por “pares en el ámbito del place branding” , reafirma que el país está en el camino correcto.

La directora Saldías enfatizó el impacto colectivo del premio, señalando que detrás de la distinción existen “miles de historias de pequeñas, medianas y grandes empresas”. Estas empresas, al utilizar la Marca Chile, proyectan al mundo el talento, la innovación y el compromiso nacional. Chile compitió en esta categoría con referentes globales en place branding, como Estonia, Estados Unidos, Luxemburgo, Países Bajos y Lituania.

El programa “Made by Chileans” fue creado hace más de ocho años y otorga la licencia de uso de la Marca Chile de manera gratuita a emprendedores, empresas y territorios. La iniciativa está dirigida a aquellos que proyectan al país a través de la calidad de sus servicios, bienes o productos. Esta licencia permite a los licenciatarios incorporar el sello de la marca país en diversos soportes de promoción, lo que contribuye a fortalecer la reputación y competitividad de sus marcas tanto en Chile como en el extranjero.

Desde su lanzamiento en 2016, el programa ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de solo 230 a más de 3.000 licenciatarios en la actualidad. Los emprendimientos y empresas que participan en la iniciativa están presentes a lo largo del país y han trascendido fronteras, llevando con orgullo la marca país a ciudades internacionales como Londres o Nueva York.

Víctor Palma, director de Alianzas Estratégicas de Imagen de Chile, invitó a empresas de cualquier tamaño o ubicación a sumarse a la iniciativa. Palma afirmó que cada licenciatario actúa como un “embajador que contribuye a proyectar una imagen positiva y auténtica” del país. Aseguró que, al usar la Marca Chile, las empresas no solo indican el origen de su producto, sino que también comparten una “historia de valor, pertenencia y orgullo”. Este galardón se suma a otros reconocimientos que la Fundación ha obtenido en ediciones anteriores de los City Nation Place Awards, incluyendo el de Mejor uso de Data en 2021.