Quién es Jacinto y por qué su testimonio es clave en la desaparición de María Elcira

El portero del fundo donde desapareció la mujer de 86 años, habría entregado una declaración que no coincide.

Javiera Rivera

T13

T13

La familia de María Elcira Contreras, adulta mayor desaparecida en el fundo Las Tórtolas, mantiene sus sospechas sobre un hombre identificado como Jacinto, quien se desempeñaba como portero el día de los hechos.

Según información de T13, nuevas imágenes dadas a conocer en los últimos días han puesto en duda la veracidad de su declaración ante la Policía de Investigaciones (PDI).

Según explicó Carla Hernández, nieta de la mujer desaparecida, el video —que no estaba considerado en la investigación— muestra a una camioneta roja, doble cabina, ingresando al lugar el mismo día de la desaparición.

En las imágenes se observa además a Jacinto subiendo al vehículo y desplazándose hacia otro punto, lo que contradice lo que él mismo había declarado a la policía.

De acuerdo con el informe de la PDI, el trabajador había asegurado que no se movió de su puesto una vez que se enteró de que una abuela había desaparecido en el predio.

Sin embargo, la nueva evidencia parece indicar lo contrario y podría convertirse en una pieza clave para esclarecer el caso.

¿Quién es Jacinto?

El portero fue identificado como Jacinto Ayala, de 67 años, quien trabaja como cuidador del fundo desde hace más de 22 años y reside en el mismo predio.

Según confirmó la familia, ese 12 de mayo recibió varias llamadas de Mónica Kleinert, administradora del recinto, mientras se desarrollaba la celebración del Día de la Madre.

En su declaración, Ayala señaló que ese día hubo “gran concurrencia en el fundo” y que en un momento un hombre le preguntó si había visto a su madre, a lo que respondió que “nadie había salido a pie”.

También afirmó que en todo el tiempo que lleva trabajando allí “nunca había ocurrido un caso similar”, describiendo el lugar como “familiar y seguro para los visitantes”.

