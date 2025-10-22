;

¿Encontraron a María Elcira? Viralizado hallazgo de mujer en El Tabo provoca reacción de familia de la adulta mayor desaparecida

Una fotografía desató la angustia de la familia.

Nelson Quiroz

¿Encontraron a María Elcira? Viralizado hallazgo de mujer en El Tabo provoca reacción de familia de la adulta mayor desaparecida

La familia de María Elcira Contreras, adulta mayor desaparecida en mayo de 2024 en Limache, vivió horas de angustia tras la circulación de una noticia que señalaba su hallazgo en El Tabo, acompañada de una fotografía de la mujer de 87 años.

La información, difundida incluso por un reconocido periodista en X (ex Twitter), provocó confusión entre quienes siguen de cerca el caso.

La publicación indicaba que se habría encontrado a María Cristina Guajardo Pérez, desaparecida en noviembre de 2023, lo que generó un error al usar la imagen de María Elcira.

Según la Policía de Investigaciones (PDI), el cuerpo hallado corresponde a un hecho ocurrido en julio de 2024 en el estero La Cigüeña, en San Carlos, El Tabo, y no tiene relación con la adulta mayor de Limache.

Revisa también

ADN

En diálogo con a La Cuarta, Carla Hernández, nieta de la mujer, confesó que la noticia la tomó por sorpresa: “Cuando veo una noticia así se me acelera el corazón y por segundos pienso que es real, que por fin la encontraron, pero luego, cuando veo que no es real, me desilusiono”.

Carla reiteró la convicción de la familia sobre el paradero de María Elcira: “Seguimos pensando que mi abuela entró al fundo y no salió por sus propios medios. Si hubiese sido un simple accidente, como afirmó la Fiscalía desde un comienzo, ya la habríamos encontrado hace bastante tiempo”. Mientras tanto, la búsqueda continúa y la familia espera que se esclarezca su desaparición para poder cerrar este capítulo.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad