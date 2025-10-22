¿Encontraron a María Elcira? Viralizado hallazgo de mujer en El Tabo provoca reacción de familia de la adulta mayor desaparecida

La familia de María Elcira Contreras, adulta mayor desaparecida en mayo de 2024 en Limache, vivió horas de angustia tras la circulación de una noticia que señalaba su hallazgo en El Tabo, acompañada de una fotografía de la mujer de 87 años.

La información, difundida incluso por un reconocido periodista en X (ex Twitter), provocó confusión entre quienes siguen de cerca el caso.

La publicación indicaba que se habría encontrado a María Cristina Guajardo Pérez, desaparecida en noviembre de 2023, lo que generó un error al usar la imagen de María Elcira.

Cuerpo de María Cristina Guajardo Pérez (74) encontraron en El Tabo. Desapareció el 13 de noviembre de 2023 (en la foto. Antes por error estaba con la imagen de María Elcira)



Apareció carnet de identidad y, antes, la hija, reconoció los zapatos de su mamá pic.twitter.com/BOVVG3LZfd — SalvadorSchwartzmann (@S_Schwartzmann) October 22, 2025

Según la Policía de Investigaciones (PDI), el cuerpo hallado corresponde a un hecho ocurrido en julio de 2024 en el estero La Cigüeña, en San Carlos, El Tabo, y no tiene relación con la adulta mayor de Limache.

En diálogo con a La Cuarta, Carla Hernández, nieta de la mujer, confesó que la noticia la tomó por sorpresa: “Cuando veo una noticia así se me acelera el corazón y por segundos pienso que es real, que por fin la encontraron, pero luego, cuando veo que no es real, me desilusiono”.

Carla reiteró la convicción de la familia sobre el paradero de María Elcira: “Seguimos pensando que mi abuela entró al fundo y no salió por sus propios medios. Si hubiese sido un simple accidente, como afirmó la Fiscalía desde un comienzo, ya la habríamos encontrado hace bastante tiempo”. Mientras tanto, la búsqueda continúa y la familia espera que se esclarezca su desaparición para poder cerrar este capítulo.