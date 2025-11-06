;

VIDEO. “El momento es ahora”: Presidente Boric hace potente llamado por el futuro del planeta durante la COP30 en Brasil

Desde Belém do Pará, el mandatario chileno apeló a su reciente paternidad para exigir acción climática inmediata.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Ezra Acayan

El Presidente Gabriel Boric inauguró su participación en la Cumbre de Líderes de la COP30 en Belém do Pará con un llamado directo a la acción climática.

En su discurso ante más de un centenar de líderes mundiales, el Mandatario advirtió que “lo que está en juego es sostener la vida en el planeta” y subrayó la necesidad de pasar de las promesas a los hechos concretos.

ADN

Getty Images

“Resulta difícil tomar la palabra después del presidente Lula, por el tremendo liderazgo que expele por todos sus poros. Pero lo cierto es que vivimos tiempos complejos, que ponen a prueba nuestra capacidad de actuar colectivamente como humanidad”, señaló el jefe de Estado al iniciar su intervención.

Revisa también

ADN

En un tono más personal, el jefe de Estado recordó su reciente paternidad para ilustrar la urgencia del momento: “Mi hija tiene cuatro meses. Cuando la veo, me pregunto qué mundo le vamos a dejar. No puedo evitar sentir preocupación y un tremendo sentido de responsabilidad. El momento es ahora”.

Acuerdo de París

El Presidente lamentó que, a una década del Acuerdo de París, la humanidad “no ha estado a la altura del desafío histórico que supone la crisis climática”, pero sostuvo que aún existe esperanza si los países cumplen lo comprometido.

“Las consecuencias de no hacerlo son catastróficas: si la temperatura sube 2 grados, más de 400 millones de personas sufrirán inseguridad alimentaria; si sube a 4 grados, serán 1.800 millones. Eso es hambre, eso es muerte”, recalcó.

El líder de Gobierno enfatizó la necesidad de un liderazgo “generoso y comprometido”, capaz de tomar decisiones difíciles sin esperar réditos políticos. “Se nos juzga por lo que hacemos, pero pocas veces por lo que evitamos que suceda. Esta es una pelea existencial para evitar el aumento de la temperatura del planeta”, afirmó.

El Mandatario también destacó que Chile “cumple su parte”, mencionando que el 60% de los buses que circulan en Santiago son eléctricos y que en una década la generación de energía renovable creció del 5% al 35%.

“Debemos pasar de los diagnósticos a la implementación. No hay rentabilidad posible en un mundo que se sigue calentando”, advirtió, llamando a los países donantes y organismos financieros a aumentar el financiamiento climático.

