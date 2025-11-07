Es falso que en el jingle de Jeannette Jara participó un cantante condenado por tráfico

Una ola de desinformación se desató en redes sociales tras el lanzamiento del jingle de campaña de la candidata presidencial Jeannette Jara el 25 de octubre de 2025. Entradas compartidas más de 2.000 veces en X, Facebook y TikTok, que acumularon 167.600 visualizaciones, afirmaban que la voz principal de la canción era la del artista urbano Jesús Ortiz, alias “Il Nene de Oro”, quien fue condenado en 2025 por tráfico de drogas.

La afirmación viral, que señalaba falsamente a Ortiz como “un connotado delincuente de ritmo urbano” condenado también por secuestro y robo en España, fue desmentida categóricamente por el equipo de campaña de Jara. El jingle de 50 segundos, que dice: “Es por ti, es por Chile, es Jara… por llegar más fuerte a un mejor mañana. Chilenas y chilenos vengan a ver… Chile se levanta con Jara Jeannette”, fue interpretado por el rapero SEO2.

El equipo de comunicaciones de la abanderada presidencial aclaró a la AFP que la voz pertenece al reconocido rapero chileno SEO2 (Cristián Bórquez Sarrat), quien es pionero del hip-hop nacional y exintegrante del grupo Makiza. El propio artista SEO2 ratificó su participación en el jingle y, al contrario de lo que se viralizó, no se encontraron noticias ni condenas en el sitio web del Poder Judicial en su contra.

La desinformación ganó tracción debido a la notoriedad de “Il Nene de Oro”, un cantante urbano con más de 370.000 oyentes mensuales en Spotify y videos con millones de reproducciones. El artista fue detenido en un megaoperativo en marzo de 2024 por su vínculo con una banda de tráfico de drogas y armas. En 2025, fue condenado a cinco años de presidio por asociación ilícita, tráfico de drogas y porte ilegal de armas, aunque se le concedió la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Sin embargo, la prensa no reportó antecedentes sobre el cargo de secuestro mencionado en el contenido viral.

Una búsqueda en las redes sociales de “Il Nene de Oro” no arrojó anuncios sobre su supuesta participación ni se publicó la canción en sus canales musicales. Incluso, su manager, Javier del Valle, consultado por AFP Factual, aclaró que la información “es falsa”. Además, en la descripción autogenerada de la canción publicada en YouTube por la candidata, se mencionaba explícitamente a “SEO 2” junto a Jeannette Jara y Amanda Quiroz.

Jeannette Jara se enfrentará a otros siete aspirantes en la primera vuelta presidencial del 16 de noviembre. La candidata, exministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, se posiciona en el primer lugar en las encuestas Cadem, Agenda Criteria y Pulso Ciudadano, seguida por el republicano José Antonio Kast. El episodio de desinformación subraya el desafío de gestionar contenidos falsos en el contexto de las elecciones chilenas de 2025.

Esta es una publicación original de la AlianzaCompruebaliderada porMala Espinay con colaboración deAFP Factual.