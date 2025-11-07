;

No solo con Kast: Evelyn Matthei confirma que banda Zúmbale Primo tocará en su cierre de campaña

El grupo ya había generado controversia tras ser anunciados como parte del cierre de campaña de José Antonio Kast.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante esta jornada, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dio a conocer cómo y dónde se realizará su cierre de campaña.

En ese sentido, se informó que durante el evento se presentarán diversas bandas y grupos musicales, entre ellas la agrupación musical “Zúmbale Primo”.

El grupo ya había generado controversia tras ser anunciados como parte del cierre de campaña de José Antonio Kast, donde declararon que “son más de 20 familias que viven de esta agrupación (...) es por eso que este año hemos decidido trabajar en la política, sea del color político que sea”.

El cierre más grande de Chile”, señala el afiche de Matthei, en el que anuncian, además de “Zúmbale Primo”, a la agrupación “La Gran Mezcla”.

El cierre de campaña de Evelyn Matthei se realizará este jueves 13 de noviembre a contar de las 19:30 horas en el Estadio Santa Laura U-Sek, ubicado en la comuna de Independencia.

ADN

