;

“No saben nada”: galardonado bailarín europeo lapida a Raquel Argandoña y Vasco Moulian por su rol en “Fiebre de Baile”

El ganador de un campeonato mundial de danza no se contuvo al momento de evaluar a los dos integrantes del jurado del programa de Chilevisión.

Alejandro Basulto

Fiebre de Baile, CHV

Fiebre de Baile, CHV

La participación de Vasco Moulian y Raquel Argandoña en el jurado de Fiebre de Baile generó una fuerte reacción por parte del coreógrafo lituano Neilas Katinas, quien se refirió a ambos en Zona de Estrellas. Al momento de dar su opinión, el bailarín europeo arremetió sin filtros contra los dos.

El ganador de un campeonato mundial y dos campeonatos europeos de danza, fue enfático al señalar: “Solo me imagino qué tipo de ‘trabajo’ hacen Argandoña y Vasco. Y esto es suficiente para no ver el programa. Yo ya trabajé con ellos y lo sé, de baile no saben absolutamente nada”.

Revisa también:

ADN

El lituano dejó fuera de su análisis a los Power Peralta y a la maestra Edymar Acevedo, quienes también forman parte del jurado.

Al ser consultado sobre una posible colaboración futura con Vasco Moulian y Raquel Argandoña, su respuesta fue categórica: “No, sobre todo con la señora Argandoña, porque no le interesa el baile, no respeta el trabajo de los participantes”.

Neilas Katinas compartió pantalla con la conductora de Tal Cual en 2020, cuando ambos fueron parte del jurado en Bailando por un Sueño, emitido por Canal 13. En tanto, con el exdirector programático de Canal 13 coincidió en Rojo, el Color del Talento, programa transmitido por TVN entre 2018 y 2019.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad