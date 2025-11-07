“No saben nada”: galardonado bailarín europeo lapida a Raquel Argandoña y Vasco Moulian por su rol en “Fiebre de Baile”

La participación de Vasco Moulian y Raquel Argandoña en el jurado de Fiebre de Baile generó una fuerte reacción por parte del coreógrafo lituano Neilas Katinas, quien se refirió a ambos en Zona de Estrellas. Al momento de dar su opinión, el bailarín europeo arremetió sin filtros contra los dos.

El ganador de un campeonato mundial y dos campeonatos europeos de danza, fue enfático al señalar: “Solo me imagino qué tipo de ‘trabajo’ hacen Argandoña y Vasco. Y esto es suficiente para no ver el programa. Yo ya trabajé con ellos y lo sé, de baile no saben absolutamente nada”.

El lituano dejó fuera de su análisis a los Power Peralta y a la maestra Edymar Acevedo, quienes también forman parte del jurado.

Al ser consultado sobre una posible colaboración futura con Vasco Moulian y Raquel Argandoña, su respuesta fue categórica: “No, sobre todo con la señora Argandoña, porque no le interesa el baile, no respeta el trabajo de los participantes”.

Neilas Katinas compartió pantalla con la conductora de Tal Cual en 2020, cuando ambos fueron parte del jurado en Bailando por un Sueño, emitido por Canal 13. En tanto, con el exdirector programático de Canal 13 coincidió en Rojo, el Color del Talento, programa transmitido por TVN entre 2018 y 2019.