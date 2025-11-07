Preocupación por Fran García-Huidobro: fue derivada a Urgencias luego de su viaje a Santiago

Tras participar en las grabaciones del cara a cara de El Internado, Fran García-Huidobro regresaba a Santiago cuando vivió un inesperado accidente en el aeropuerto de Lima. La animadora relató lo ocurrido a través de sus historias de Instagram, generando preocupación entre sus seguidores.

“Yo estoy aterrizando en Chile y tuve un percance. Me caí en el aeropuerto de Lima. Me senté arriba de mi maleta para leer y la maleta se cayó. Y obvio, ‘qué vergüenza, que plancha. No me pasó nada, estoy bien’, y no estoy nada bien”, afirmó.

“No puedo mover esta mano, así que creo que voy a tener que llegar directamente a la clínica. Y me da miedo, porque como yo en general no sufro de dolor, pero sí tengo completamente inutilizada la mano”, añadió.

Ya desde el centro médico, y tras realizarse una radiografía, la animadora de Only Fama entregó más detalles sobre su estado: “Parece que tengo una fractura de una cosa muy pequeñita en la mano”.

Aunque el diagnóstico aún no es definitivo, por lo que se le indicó realizar nuevos exámenes: “No entiendo muy bien, en realidad, pero la verdad es que me tienen que hacer un escáner porque en la radiografía no se alcanza a ver, pero se presume que hay una fractura”.

La animadora cerró su relato explicando las indicaciones médicas que recibió. “Yo calculé que no me puedo lavar los dientes, así que me van a mandar con una muñequera, con remedios para el dolor y con una orden para hacerme el scanner ambulatorio”, concluyó.