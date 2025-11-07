La U suma un nuevo refuerzo: es argentino, pasó por la UC y fue “apadrinado” por un histórico azul

Universidad de Chile aseguró un nuevo fichaje con miras al 2026. A través de redes sociales, los azules anunciaron la contratación del juvenil del argentino Lucas Barrera, quien firmó su primer contrato como profesional en la institución.

El volante creativo de 19 años fue recomendado por el exgoleador azul Gustavo Canales y cuenta con un paso previo por Universidad Católica. Este año se unió a la categoría Sub 20 de la U, donde registra 11 partidos jugados y 3 goles en el Torneo de Clausura.

“Estoy muy contento por dar este gran paso, es un orgullo firmar un contrato con un club tan grande”, resaltó Barrera tras sellar su primer acuerdo profesional.

“Desde que llegué me han tratado muy bien, me he sentido como en una familia. Van a ver un jugador que va a dejar todo por esta camiseta y que tiene muchas ganas de obtener su lugar en el equipo”, agregó.

Cabe destacar que el mediocampista nacido en Neuquén ya estaba siendo considerado Gustavo por Álvarez en el primer equipo. De hecho, fue incluido en la nómina de los jugadores disponible en la Copa Sudamericana.

La U detalló que Barrera “si bien, se desempeña principalmente como volante interior, también puede tomar un rol más defensivo. Caracterizándose por ser inteligente tácticamente, intenso en la presión y recuperación de balón, y poseer un gran despliegue físico. A estas cualidades se suman su personalidad y liderazgo en el campo”.