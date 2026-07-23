Nuevos antecedentes y un duro balance dejó el exitoso operativo de búsqueda y rescate de las tres personas que se encontraban desaparecidas desde el jueves 16 de julio en el sector del Cajón del Maipo.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, entregó detalles del exhaustivo trabajo coordinado entre diversos organismos del Estado y la sociedad civil.

En ese contexto, la autoridad regional apuntó al elevado costo de las gestiones y cuestionó duramente la conducta de los involucrados, señalando que la emergencia significó una importante inversión de recursos públicos y un alto nivel de sacrificio por parte de los equipos en terreno.

Según reveló el delegado presidencial, las coordinaciones y el despliegue de medios técnicos, humanos y logísticos habrían significado un costo aproximado de 100 millones de pesos.

Durante las jornadas más críticas, se contempló el uso de un helicóptero del Ejército para acceder a los puntos más complejos, operación que debió adaptarse constantemente a los informes de la Policía de Investigaciones (PDI) y a la llegada de nevadas que complicaron la visibilidad y el vuelo.

Sacrificio de los equipos

Junto con detallar la coordinación entre la PDI, el Ejército, las municipalidades y equipos de socorro de la sociedad civil, Germán Codina enfatizó el compromiso humano puesto a prueba durante la emergencia, lamentando a su vez que este tipo de situaciones se originen por conductas imprudentes.

Para graficar el nivel de entrega y la urgencia con la que se trabajó desde el primer minuto, la autoridad reveló que dejó de lado compromisos personales significativos para volcarse a la operación.

“Todos dejamos de hacer cosas importantes, todos nos entregamos por completo para acudir a ayudar a estas personas (...). Soy de los que me perdí la final del Mundial”, expresó Codina al cuestionar la acción irresponsable de los excursionistas que movilizó a decenas de rescatistas.