Leandro Fernández aborda su futuro en la U y envía este mensaje sobre Gustavo Álvarez: “Desde que llegó...”

Leandro Fernández, delantero de Universidad de Chile, adelantó lo que será el duelo de este domingo ante Deportes Limache por la fecha 27 del Campeonato Nacional y realizó un crítico balance de su temporada, luego de volver al gol después de varios meses frente a Everton.

“He tenido partidos donde el técnico me ha dado la oportunidad y no lo pude hacer bien. Me costó volver a agarrar ritmo, estuve mucho tiempo afuera por la lesión. Estoy contento por volver a convertir, por volver a sentirme bien y ayudar al equipo”, comenzó declarando en conferencia.

En esa línea, el ariete azul reconoció que “este año fue atípico para mí. Me lesioné, después me costó volver a entrar. Entró Lucas (Assadi) que lo hizo muy bien, el lugar se achicó y era muy difícil entrar en el equipo. Pero siempre trabajando, la profesión nuestra es así y siempre tratamos de dar lo mejor el fin de semana”.

Consultado sobre su futuro, agregó que “todos a fin de año vamos a hacer un balance. No solamente nosotros, sino que la institución, que es lo que quiere para el año que viene. Van a evaluar la disposición de los jugadores, como estuvo cada uno y es algo dirigencial que van a ver qué camino tomar”.

“Yo tengo contrato, soy muy feliz acá y mi familia también, así que dependerá mucho más de lo que quiera la dirigencia para el año que viene”, remarcó.

Por otro lado, Fernández repasó la polémica eliminación de la U en semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús y apuntó a “dar vuelta la página” para enfocarse en conseguir el “Chile 2″ de la Libertadores. “Hay dar vuelta la página, creo que hicimos una Copa muy buena. El equipo jugó muy bien y nos podemos ir tranquilos porque competimos al cien contra buenos rivales”, afirmó.

“Ahora nos queda esta recta final del torneo donde hay que tratar de sacar los mejores resultados para tratar de meternos a otra copa internacional y volver a competir”, complementó.

Por último, el delantero de la U tuvo palabras para Gustavo Álvarez en medio de las dudas sobre su continuidad. “Gustavo desde que llegó ha dejado su marca, tanto en el plantel como en la institución. Es un gran entrenador, tuvimos muchos desafíos, pasamos cosas buenas y malas, y hoy nos encontramos en una recta final del torneo que no queríamos pero tenemos que tratar de terminar de la mejor. A todos nos ha dejado algo para nuestras carreras”, sentenció.