Hombre recibe golpiza de vecinos tras denuncia de acoso a niño de 3 años en San Antonio

El niño se encontraba acompañando a su madre, cuando el sujeto se le acercó y presuntamente tocó sus partes íntimas.

Javiera Rivera

Un confuso y violento incidente ocurrió en pleno centro de San Antonio, Región de Valparaíso, donde un hombre fue agredido por sus vecinos luego de ser acusado de acosar a un menor de tres años.

De acuerdo con información publicada por El Líder de San Antonio, el hecho se registró durante la mañana del jueves, en las cercanías del Paseo Bellamar y el mall de la ciudad.

El niño se encontraba acompañando a su madre, quien trabajaba en el sector, cuando el sujeto se le acercó y presuntamente tocó sus partes íntimas.

Al percatarse de la situación, la mujer comenzó a gritar pidiendo ayuda, lo que provocó que varias personas intervinieran y golpearan al individuo, causándole una herida en la cabeza.

Tras el hecho, Carabineros y personal de seguridad municipal acudieron al lugar para controlar la situación y detener al hombre.

Sin embargo, este fue liberado horas más tarde, ya que portaba un documento que acredita una discapacidad intelectual.

