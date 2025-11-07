Detenido número 13: capturan a nuevo gendarme acusado de integrar red de narcotráfico en cárcel de Alto Hospicio

Personal de la PDI detuvo a un nuevo funcionario de Gendarmería acusado de conformar una red criminal dedicada al tráfico de drogas al interior de la cárcel de Alto Hospicio.

La detención se concretó durante esta mañana en la comuna de Cañete, región del Biobío, aumentando a trece los funcionarios penitenciarios capturados.

Cabe recordar que el pasado miércoles se llevó a cabo un operativo simultáneo en las regiones de Tarapacá, el Biobío y La Araucanía, donde se intervinieron domicilios y dos centros penitenciarios.

Durante el procedimiento, se detuvo a los primeros 12 funcionarios involucrados y se incautó casi 1,5 kilos de drogas, junto con armas de fuego, municiones, entre otras cosas.

Finalmente, el nuevo gendarme capturado pasará a control de detención con el resto de los imputados este domingo, en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, consignó La Tercera.