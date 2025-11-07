Abren nuevo proceso para el subsidio eléctrico: plazos y cómo postular

El Ministerio de Energía ha anunciado el calendario para el cuarto proceso de postulación y actualización del subsidio eléctrico, un beneficio clave que busca aliviar la carga económica en las cuentas de la luz para hogares vulnerables. La convocatoria, que corresponde al primer semestre del año 2026, se extenderá por un período de diez días, iniciando el martes 25 de noviembre y finalizando el viernes 5 de diciembre de 2025.

El descuento está dirigido principalmente a los hogares que pertenecen al 40% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares (RSH), con la condición de que mantengan sus cuentas de electricidad al día. Adicionalmente, el beneficio incluye a todas las familias con integrantes inscritos en el Registro Nacional de Electrodependientes que también estén en el RSH, sin importar el tramo de vulnerabilidad al que pertenezcan.

El biministro de Energía y de Economía, Álvaro García, destacó la masividad de esta política social. Actualmente, más de 1.8 millones de hogares a nivel nacional reciben el beneficio, lo que representa aproximadamente 1 de cada 4 hogares en Chile. El descuento total anual que las familias han visto reflejado este año fluctúa entre los $37 mil y $68 mil pesos, lo que en muchos casos ha resultado en boletas con costo cero. Este alcance convierte al subsidio en la segunda política social más masiva del país, después de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Los resultados de esta cuarta postulación se darán a conocer durante el mes de febrero. A partir de ese mes, el descuento se aplicará de forma mensual directamente en las cuentas de la luz, cubriendo las cuotas correspondientes de enero y febrero, y extendiéndose hasta junio de 2026. El Ministerio ha señalado que los beneficiarios verán reflejados dos descuentos en sus boletas durante el primer semestre de 2026, ya que el subsidio se sumará a la restitución que recibirán todas las familias chilenas por cobros en exceso.

Pasos para Postular o Actualizar el Subsidio

Ingresar a la plataforma: Acceder al sitio web subsidioelectrico.cl o a ventanillaunicasocial.gob.cl. Identificación: Utilizar la ClaveÚnica para realizar el trámite en línea. Alternativa sin ClaveÚnica: Quienes no posean ClaveÚnica podrán realizar el trámite de postulación en las sucursales y distintas plataformas de ChileAtiende. Actualización/Nueva Postulación: Si ya fue beneficiario, debe actualizar sus datos (como el número de cliente). Si postula por primera vez y cumple los requisitos, también debe realizar el proceso dentro del plazo.

El monto total semestral que recibirán los hogares varía según el número de integrantes. Los hogares de un solo integrante recibirán $30.270; aquellos con dos o tres integrantes recibirán $39.348; y las familias con cuatro o más integrantes obtendrán $54.486. Este beneficio se divide en seis cuotas mensuales. Es relevante destacar que el 60% de los hogares que actualmente reciben el beneficio son liderados por mujeres, y el 51% incluye al menos a un adulto mayor.

Los hogares que cumplen los requisitos y desean acceder a este descuento, o aquellos beneficiarios de procesos anteriores que necesitan actualizar sus datos (como el número de cliente), deben realizar su trámite en las plataformas habilitadas.