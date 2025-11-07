;

“No teníamos cepillo, no teníamos donde reposar”: Mario Ortega asegura haber vivido un “infierno” en “Mundos Opuestos 3″

El influencer realizó un potente desahogo sobre su experiencia en el reality de Canal 13.

Alejandro Basulto

Mundos Opuestos 3

Mundos Opuestos 3

Una nueva jornada de eliminación se vivió en Mundos Opuestos 3, donde Mario Ortega, conocido como Super Mario, perdió frente a Samira Jalil en una prueba que exigía velocidad y agilidad. El chico reality, uno de los más queridos del encierro, compartió su experiencia tras abandonar el programa.

Fue complejo, lo sentí bastante pesado, o duro, y creo que hay muchos factores al respecto que provocaron que lo sintiera de esa manera. Primero, muchos años sin haber entrado a un proyecto como reality. Yo también estaba mayor. Tengo 38 años en estos momentos, pero a diferencia del último, que tenía 29... Entonces se nota la diferencia. Casi 10 años y yo noté la diferencia”, contó a La Cuarta.

El influencer también describió las condiciones extremas del “Pasado”: Estuvimos nosotros más de un mes, casi dos meses sin cepillo de dientes, por ejemplo”.

Revisa también:

ADN

Añadió que “no teníamos cepillo, no teníamos donde reposar. Me refiero a que no teníamos colchones donde dormir. Teníamos un montón de paja y nosotros, con las telas que nos daban como para taparnos, teníamos que envolverla para que simulara un colchón. Entonces, eso nos iba lesionando cada día”.

Sobre la rutina diaria, el chico reality relató: “Para tomar agua teníamos que hacer todo un ejercicio, ir afuera, llenar una jarra con agua y después volver al fogón. Y ponerlo ahí entre medio del fogón donde corrías el riesgo de quemarte la mano. No teníamos cepillos, teníamos que lavarnos los dientes con ceniza”.

Finalmente, Super Mario reflexionó sobre el impacto de la experiencia: “Pasé en el infierno (...) Mira, imagínate, el último reality que yo estuve fue hace casi diez años. Más, casi trece años. Entonces, yo no lo sentí tan fuerte, no me pegó tanto como el actual. Como te digo, muchos factores... Y otra cosa también es la brecha generacional. Porque había mucho joven, mucho niño”.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad