“No teníamos cepillo, no teníamos donde reposar”: Mario Ortega asegura haber vivido un “infierno” en “Mundos Opuestos 3″

Una nueva jornada de eliminación se vivió en Mundos Opuestos 3, donde Mario Ortega, conocido como Super Mario, perdió frente a Samira Jalil en una prueba que exigía velocidad y agilidad. El chico reality, uno de los más queridos del encierro, compartió su experiencia tras abandonar el programa.

“Fue complejo, lo sentí bastante pesado, o duro, y creo que hay muchos factores al respecto que provocaron que lo sintiera de esa manera. Primero, muchos años sin haber entrado a un proyecto como reality. Yo también estaba mayor. Tengo 38 años en estos momentos, pero a diferencia del último, que tenía 29... Entonces se nota la diferencia. Casi 10 años y yo noté la diferencia”, contó a La Cuarta.

El influencer también describió las condiciones extremas del “Pasado”: “Estuvimos nosotros más de un mes, casi dos meses sin cepillo de dientes, por ejemplo”.

Añadió que “no teníamos cepillo, no teníamos donde reposar. Me refiero a que no teníamos colchones donde dormir. Teníamos un montón de paja y nosotros, con las telas que nos daban como para taparnos, teníamos que envolverla para que simulara un colchón. Entonces, eso nos iba lesionando cada día”.

Sobre la rutina diaria, el chico reality relató: “Para tomar agua teníamos que hacer todo un ejercicio, ir afuera, llenar una jarra con agua y después volver al fogón. Y ponerlo ahí entre medio del fogón donde corrías el riesgo de quemarte la mano. No teníamos cepillos, teníamos que lavarnos los dientes con ceniza”.

Finalmente, Super Mario reflexionó sobre el impacto de la experiencia: “Pasé en el infierno (...) Mira, imagínate, el último reality que yo estuve fue hace casi diez años. Más, casi trece años. Entonces, yo no lo sentí tan fuerte, no me pegó tanto como el actual. Como te digo, muchos factores... Y otra cosa también es la brecha generacional. Porque había mucho joven, mucho niño”.