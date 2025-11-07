;

Grupo Weichán Auka Mapu se adjudica ataque incendiario en La Araucanía: quemaron vivienda y bodega en General López

El grupo mapuche reivindicó el incendio. En el lugar se hallaron lienzos alusivos al “Wallmapu”.

Grupo armado mapuche Weichán Auka Mapu se adjudica atentado incendiario en La Araucanía

Un nuevo ataque incendiario se registró durante la madrugada de este viernes en la región de La Araucanía, donde el grupo armado mapuche Weichán Auka Mapu se adjudicó la autoría del hecho ocurrido en las cercanías de la localidad de General López.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un grupo de encapuchados irrumpió en un predio particular, donde prendieron fuego a una vivienda y a una bodega que almacenaba maquinaria agrícola.

El siniestro destruyó por completo ambas estructuras antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Personal de Carabineros se trasladó hasta el lugar para realizar los primeros peritajes y resguardar la zona, mientras que la Fiscalía instruyó diligencias al Labocar y OS9 para investigar el origen del ataque y dar con los responsables.

En el sitio se hallaron dos lienzos atribuidos al grupo Weichán Auka Mapu, en los cuales los autores reivindican la acción en apoyo a dos comuneros condenados recientemente por distintos delitos en la región del Biobío. Además, los mensajes incluyeron alusiones al “Wallmapu”, término con el que las organizaciones radicales identifican su reivindicación territorial.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron significativas. Las autoridades regionales condenaron el atentado y reforzaron el llamado a fortalecer la presencia policial en el sector.

