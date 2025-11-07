;

VIDEO. “Entraron en cinco minutos”: Jaime Leyton relata el violento robo que afectó su casa en Puente Alto

El meteorólogo contó que seis delincuentes irrumpieron mientras su familia estaba fuera.

El meteorólogo Jaime Leyton entregó su testimonio tras el millonario robo que afectó su vivienda en la comuna de Puente Alto, ocurrido la tarde del jueves. Aunque nadie de su familia resultó lesionado, el comunicador describió el hecho como un asalto rápido, planificado y oportunista.

Estábamos en el canal con mi señora y mi hijo andaba en el auto. La casa estaba sola. Por las cámaras vimos que algo pasaba, y justo en los chats del barrio se hablaba de una camioneta que andaba asaltando a la gente”, relató.

Según recogió Mega, los delincuentes “vieron que no estaban los autos, forzaron el portón y la puerta principal. Cuando una vecina escuchó ruidos extraños, ya habían entrado y tenían toda la casa revuelta”.

Leyton señaló que los antisociales actuaron con rapidez y coordinación. “Entraron muy rápido, no más de cinco minutos. Eran seis personas, se distribuyeron en la casa, tomaron lo que encontraron de valor y se fueron”, sostuvo.

Entre las especies sustraídas había joyas, relojes, un televisor y artículos personales de su esposa, aunque aclaró que los objetos más importantes para él eran de carácter sentimental. “Son cosas materiales, pero tienen un valor emocional. Mi señora tenía pulseras y anillos que son imposibles de recuperar”, lamentó.

El meteorólogo también destacó la pronta reacción policial: “Llamamos a Carabineros, llegaron rápido, pero ya era tarde. Los ladrones aprovecharon la oportunidad y actuaron a plena luz del día, sin ningún temor”.

Finalmente, expresó su preocupación por la sensación de inseguridad en su barrio. “Esto fue puro oportunismo. Ya no hay límites: ven una casa vacía y entran sin miedo. Por suerte, nuestras mascotas están bien, que era lo que más nos preocupaba cuando vimos las cámaras”, concluyó.

