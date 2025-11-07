Caso “Muñeca Bielorrusa”: formalizan a esposo de exministra Ángela Vivanco y otros dos abogados

Este viernes, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, inició la formalización del esposo de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, en marco del denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

La causa, dirigida por la Fiscalía Regional de Los Lagos, indaga presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, soborno y cohecho a raíz de fallos favorables al Consorcio Belaz Movitec SpA en un contrato con Codelco.

Según el ente persecutor, Vargas y Lagos –quienes en su momento fueron los abogados representantes de Belaz Movitec– habrían entregado coimas en favor de Migueles y de Vivanco por sus fallos en favor del consorcio.

Dentro de las diligencias, se allanó el domicilio de la pareja y se ejecutaron órdenes de detención para Gonzalo Migueles y los dos juristas, quienes se entregaron a Carabineros este martes.