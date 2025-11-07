;

Caso “Muñeca Bielorrusa”: formalizan a esposo de exministra Ángela Vivanco y otros dos abogados

La causa indaga presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, soborno y cohecho.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno

Agencia Uno

Este viernes, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, inició la formalización del esposo de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, en marco del denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

La causa, dirigida por la Fiscalía Regional de Los Lagos, indaga presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, soborno y cohecho a raíz de fallos favorables al Consorcio Belaz Movitec SpA en un contrato con Codelco.

Según el ente persecutor, Vargas y Lagos –quienes en su momento fueron los abogados representantes de Belaz Movitec– habrían entregado coimas en favor de Migueles y de Vivanco por sus fallos en favor del consorcio.

Dentro de las diligencias, se allanó el domicilio de la pareja y se ejecutaron órdenes de detención para Gonzalo Migueles y los dos juristas, quienes se entregaron a Carabineros este martes.

Durante el miércoles, los tres imputados pasaron a control de detención en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se resolvió ampliar las detenciones hasta este viernes, jornada en que comenzó la audiencia de formalización.

